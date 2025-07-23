Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere Çırağan Sarayı'na geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Rus ve Ukrayna heyetleri, İstanbul'da Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında yapılacak barış görüşmeleri için Çırağan Sarayı'na geldi.

RUSYA: UKRAYNA İLE ÜÇÜNCÜ TUR MÜZAKERELERİN ZOR OLMASI BEKLENİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bugün yapılacak üçüncü tur müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus heyetinin İstanbul'a gittiğini ve müzakerelerin akşam saatlerinde düzenleneceğini dile getiren Peskov, iki ülkenin birbirlerine barış anlaşmasına dair memorandum taslaklarını sunduklarını anımsattı.

Peskov, "Müzakerelerde memorandum taslakları ve (esir asker) değişim sürecinin devam ettirilmesiyle ilgili konular ele alınacak. Elbette gerektiğinde başka konular da gündeme getirilecek. Buna heyet başkanları karar alacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'yı müzakerelerde temsil edecek heyette değişiklik olmadığını söyleyen Peskov, "Rusya, müzakerelerden ne bekliyor?" sorusu üzerine, "Bunu söylemek mümkün değil. Müzakerelerin ne yönde ilerleyeceğine bakmak lazım. Elbette kimse, kolay bir yol beklemiyor. Görüşmenin zor şekilde geçmesi bekleniyor çünkü memorandumlar birbirine zıt." yanıtını verdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelme ihtimaline ilişkin, "Memorandum taslakları üzerinde mutabakata varılması için yapılması gereken tüm çalışmalar, zirve için hazırlık. Bu zor çalışma yapılmadan zirve tarihini belirlemek mantıklı değil." diye konuştu.

Ukrayna'da yolsuzluğa karşı mücadele eden kurumların yetkisini kısıtlayan yasanın protesto edilmesini değerlendiren Peskov, bunun Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu kaydederek "Amerikan ve Avrupa vergi mükelleflerinin parasının büyük kısmı Ukrayna'da çalındı. Bu nedenle yolsuzluk, Ukrayna için hassas bir konu." dedi.

RUSYA İLE UKRAYNA, İSTANBUL MÜZAKERELERİNE KATILACAK İSİMLERİ BELİRLEDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelere katılacak Rus heyetinde değişiklik olmadığını bildirdi.

Buna göre, Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Elena Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksey Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Viktor Şevtsov bulunuyor.

Vladimir Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

- ⁠UKRAYNA HEYETİNDEKİ İSİMLER DE 2. TUR MÜZAKEREYE KATILANLARDAN OLUŞACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile üçüncü tur müzakerelerde ülkesini temsil edecek heyet listesine ilişkin kararname imzaladı.

Kararnameye göre, Ukrayna heyetindeki isimler de 2. tur müzakereye katılanlardan oluşacak.

Ukrayna heyetine Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık edecek.

Heyette Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya'nın yanı sıra Genelkurmay Başkan Yardımcıları Yevhenii Ostryanskiy ve Oleksii Shevchenko, Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi ile Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi yer alacak.

Ukrayna heyetinde ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı Merkez Hukuk Dairesi Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkan Yardımcısı Andrii Fomin, Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Destek Birimi Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğünün Kıdemli Subayı Oleksandr Sherikhov, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Yevhenii Shynkarev ile Ukrayna Parlamentosundaki İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Yuriy Kovbasa bulunuyor.