Tarihi zirve sona erdi! Bakan Çavuşoğlu: Sadece ev sahipliği değil, kolaylaştırıcı rol üstlendik

AA 10 Mart 2022 Perşembe 08:14 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 14:36

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapıldı. Antalya'daki Regnum Carya Otel'de gerçekleşen toplantı 11.25'te başladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu marjında düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ukrayna'da akan kanın, gözyaşının ve yıkımın bir an evvel durdurulması için çaba sarf ediyoruz. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu tür savaşların galibinin olmayacağının bilincindeyiz. Bu savaşın devam etmesi halinde ise kaybedenin en başta masum siviller olduğunu vurguluyoruz. Bundan bölge ülkeleri başta olmak üzere herkes zarar gördü ve herkes zarar görür.

Bu anlayışla 24 Şubat'ta Rusya'nın saldırısı başladıktan sonra da sorunların diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ettirdik. Bu süreçte her iki tarafla da gerçekten yoğun temaslarımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Aynı şekilde ben de mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba ile çok defa görüşme gerçekleştirdim. Taraflara ülkemizde bir araya gelmeleri için bir davette bulundum. Sonuçta her iki tarafın da kabul etmesiyle bugün bu toplantıyı Antalya'da gerçekleştirdik. Tabii bu toplantının özellikle Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilmesi de anlamlıdır.

İki taraf da Türkiye'nin toplantıda bulunmasını özellikle istediler. Bunu daha önce de açıklamıştım. Biz bugün bu görüşmede, Türkiye'nin ulusal pozisyonunu saklı tutmakla birlikte kolaylaştırıcı rol üstlendik. Sadece ev sahipliği değil, kolaylaştırıcı rol üstlendik her iki tarafın da talebiyle.

Türkiye olarak özellikle insani boyutun önceliğine dikkat çektik. Çünkü her gün yıkım artıyor, gözyaşı artıyor, akan kan artıyor maalesef. Savaşın ortasında kalan sivilleirn de bir an önce kurtarılması gerektiğinin altını bir kere daha bu toplantıda çizdik. Tabii bunun için sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç var. Sürdürülebilir bir ateşkesin tesis edilmesine kadar da insani ateşkesin sahada da işlemesi gerekiyor.

Özellikle insani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulmasının gerektiğini bir kere daha vurguladık. Çünkü sahada durumların farklı olduğunu, vatandaşlarımızı tahliye ederken biz sadece uzaktan görmedik, yaşadık. Toplantıda özellikle Mauripol'dan bir insani koridorun açılması gerektiğini vurguladık. Taraflar bu konuyu ilgili mercilerle görüşeceklerini söylediler. Burada bir eş güdümün yapılması gerekiyor. Şu anda Rusya bu bölgelere girmiş durumda, Ukrayna güçleri de var. Eş güdüm yapılmazsa, her iki taraf da bu konuda sahada da bu eşgüdümü gerçekleştirmezse, tahliye edeceğimiz siviller can tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Sonuçta bu toplantı çatışmaların başlamasından sonra Dışişleri bakanları düzeyinde ilk buluşma özelliği taşıyor. Öte yandan elbette bir görüşmede mucizeler beklenmemelidir ancak siyasi seviyedeki bu toplantı önemli bir başlangıçtır. Bu toplantının da özellikle liderler düzeyinde gerçekleştirilmesi de gündeme geldi.

Ukrayna tarafı sayın Zelenskiy'nin böyle bir toplantıya hazır olduğunu, sayın Lavrov da sayın Putin'in prensip olarak buna karşı olmadığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da en son telefon görüşmesinde Putin'in de prensip olarak karşı olmadığını doğrudan söylediğini de hatırlatmak isterim.

Bildiğiniz gibi Belarus'ta da devam eden bir heyetler arası süreç var. Bu sürecin başlamasını da biz Türkiye olarak teşvik ettik. Bu süreçte özellikle Ukrayna tarafı bu toplantıların Türkiye'de gerçekleştirilmesini istemişti.

TÜRKİYE'DEN ÜÇLÜ ZİRVE SONRASI BARIŞ MESAJI

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu mesajında Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

ABD ile NATO'dan güvenlik garantileri alamadığını gerekçe gösteren Rusya, Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve "soykırım suçu işlediğini" iddia etmiş, ardından 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına kapsamlı askeri saldırılar başlatmıştı.

Devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 milyon vatandaşın komşu ülkelere göç ettiği Ukrayna'da sivillerin kaçışı sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması amacıyla taraflar Belarus'ta 3 tur müzakere yapmış ancak anlaşmazlıklar devam etmişti.

Son görüşmede sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı alınmıştı.

Türkiye, gerek savaşın öncesinde gerek saldırıların başlamasının ardından taraflar arasında diyalog yoluyla çözüme varılması için arabuluculuk önerilerinde bulunmuştu.

Bu girişimler kapsamında iki ülke, dışişleri bakanlarının Türkiye'nin arabuluculuğunda Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmesini kabul etmişti.

ZİRVE ÖNCESİ BİR ARAYA GELDİLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üçlü zirve öncesinde ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yı ayrı ayrı toplantının yapılacağı otelin önünde karşıladı.