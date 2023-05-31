Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de... Küresel diplomaside Cumhurbaşkanı Erdoğan rüzgârı

Dünya günlerdir Türkiye'ye kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından yaklaşık 100 ülkenin liderinden tebrik ve işbirliği mesajları geldi. Batı medyasındaki yorumlarda "Erdoğan'ın seçilmesi yeni küresel dengeleri ortaya çıkaracak" yorumunda bulunuldu. Seçimin üzerinden saatler geçmesine rağmen uluslararası ilişkiler hızlı bir şekilde hareketlenmeye başladı.

BIDEN VE PUTİN İLE TEMAS

Avrupa ülkelerinin gözü önümüzdeki günlerde Ankara-Moskova hattında olacak. Ukrayna Savaşı'nın seyri açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili ilişkisi kilit rolde.

ABD Başkanı Joe Biden önceki gün Erdoğan ile görüştü. ABD ve NATO'nun gözü Türkiye'nin İsveç'in üyeliği konusunda vereceği kararda.

ORTADOĞU'DA GÖZLER ANKARA'DA

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik tırmanıyor. Bölgede Bosna Hersek'in karşı karşıya kaldığı sorunlar var. Bölgedeki çok sayıda lider "Balkanlar'ın kaderi Erdoğan'ın elinde" açıklamasını yapmıştı. Türkiye'nin üstleneceği rol belirleyici faktörlerden olacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ve iki ülke arasında büyükelçi atanacağı duyuruldu. Türkiye'nin Mısır ve Körfez ülkeleriyle olumlu yönde ilerleyen ilişkisi Ortadoğu'yu şekillendirecek.

Seçimden önce Ankara-Tel Aviv ilişkilerinde olumlu yönde bir ivme vardı. İsrail basınından seçim sonrasında "Erdoğan kazandı, İsrail'i ne bekliyor" haberleri çıkıyor.

ORTA ASYA DENKLEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde harekete geçirilen Türk Devletleri Teşkilatı, önümüzdeki dönemde Orta Asya'da belirleyici olacak. Bölge, Çin-ABD-Rusya'nın rekabet alanına girmiş durumda. Ancak uzmanlara göre Türk Devletleri Teşkilatı'nın duruşu diplomasiye yön verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin ardından gözler bir yandan da Azerbaycan - Ermenistan ilişkilerinde. İki taraftan da son zamanlarda toprak anlaşması noktasında önemli açıklamalar geliyor. Ermenistan tarafı bu kez Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etme eğiliminde.

Yunanistan'da günlerdir Türkiye'de seçim sonuçları yorumlanıyor ve Atina'nın Erdoğan liderliğindeki Ankara ile yeni ve olumlu ilişkiler beklediği aktarılıyor.