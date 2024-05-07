MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Hangi şartlar altında kalırsak kalalım hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Suyun üstünde bile yürüsek yüzme bilmiyorlardı diyenler çıkacak. İşimize, önümüze bakacağız. Mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Zulüm karşısında mazlumların yanındayız.

* 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü intikam gününe tahvil etmek için çırpınan şehir eşkıyasının meselesi ne emek ne de dayanışmadır.

* 1 Mayıs'ta görevini yapan Türk polisine saldıranlar düşman bakiyesidir

* 1 Mayıs'ı her yerde kutlamak mümkünken işini yapan Türk polisine saldıranların Taksim ısrarı nedendir? Taksim inadının arkasındaki hesap nedir?

* Hayatlarında tek bir fabrikaya dahi girmeyenlerin vicdanı tutsaktır. 1 Mayıs'ta polise düşmanca saldıranlar biliniz ki haçlı kalıntısıdır. 1 Mayıs'ta Taksim ısrarı nedendir?

* Suyun üstünde bile yürüsek 'yüzme bilmiyorlar' diye eleştirenler çıkacak. Bu nedenle önümüze bakacağız.

* Taşla, sopayla fiziken şiddete maruz kalan ancak sabırlı duruşundan vazgeçmeyen Türk polisine teşekkür ediyorum. Asıl emekçiler polislerdir.

* 3-5 haydudun 1 Mayıs'ı terörize etme çabası en başta emek düşmanlığına hizmettir. CHP'nin, DEM'in ve marjinal partilerin bu düşmanlığa çanak tutmaları kimin kiminle yol yürüdüğünün teyit edilmiş özetidir.

* Dışişleri bakanımızın İslam ülkelerine direkt söylediği, "İsrail'i durdurmalıyız, ya barışla ya da zorla" sözleri kararlı ve korkusuz bir mesajdır.

* Türkiye'nin İsrail ile ticaretini diline dolayan fitne çıkarların hesabı bozulmuştur.



* Netanyahu ve yönetimi için hesap günü yakındır. Masumların kanı Netanyahu'yu boğacaktır.

* Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndaki İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararı önemli bir adımdır.

* Kim ne yaparsa yapsın insanlık zulme karşı birleşmiştir. Kahire'deki ateşkes görüşmesinin çıkmaza girmesi çok tehlikelidir. Netanyahu müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu bedel ödemelidir

* Birçok ülkede üniversite öğrencileri ayaktadır. Demokratik ve meşru gösterilere zorbalıkla karşılık veren, öğrencilere ters kelepçe vuran bazı ülkelerin hali rezalettir. Nerede özgürlük ve insan haklarına riayet?

* Cani Netanyahu lehine Uluslararası Ceza Mahkemesine baskı yapmaya başlayan Batılı ülkelerin insanlık değerlerine cephe aldığı bariz bir gerçektir.

* Netanyahu'nun bedel ödemesi artık bir insanlık ve hukuk namusudur. Birleşmiş Miletler çok acil devreye girmelidir.

* Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazımdır. Siyaset kavga arenası değil. Duvar değil, köprü inşa etmeliyiz. Türkiye'nin yükseliş dönemine herkes eşlik etmelidir.

* Siyaset kavga arenası değil konuşma ve düğümleri çözme sahasıdır. DEM'lenenlerin ayılması bir başka düşüncemiz ve temennimizdir.



* Refah'a operasyon tehdidinden geri adım atmayan Netanyahu, müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu'nun bedel ödemesi artık bir insanlık ve hukuk namusudur.

* Neymiş, CHP Genel Başkanı Avrupa Parlamentosu'nu ziyarete gittiğinde saati sorunca "sen önce Kavala'yı çıkar" cevabını almış. Anlamadığımız şudur, Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur?

* Bunlar Gezi'nin gizli adamlarıdır. Özel Batı'nın kara propagandasına kulak asmasın.

* Türkiye'nin itibarını, istikbalini ve saygınlığını Osman Kavala'ya bağlayanlar korkunç bir bühtanın failleri değiller de nedir? Bunlar Soros'un çocuklarıdır

* Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. "Suç eski sistemde işlendi, yeni sistemde geçersiz" demek devleti ve milleti bilmeyen tetikçilerin ve kimliksizlerin harcıdır. Bunlar gezinin gizli adamlarıdır.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI

* MHP ve Ülkü Ocaklarına iftira atan, kan ve çamur sıçratan alçaklar koalisyonu ne hikmetse devlet ve millet karşıtlarına kucak açmaktadır. Hayatlarında bir defa Ülkücü'nün hakkını gözetmeyen mihrakların partimiz ve Ülkü Ocaklarını bir cinayetle anma teşebbüsleri ayrıca değerlendirilmesi gereken şerefsizce bir saldırganlıktır.

* Kimin elinde hangi belge varsa mahkeme ile paylaşmalı.

* İpine kadar malum partiler neyi biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirmedirler. Abdestten şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilvanya'ya mı dayanacak hodri meydan.

* Ülkemizde siyasi iklimin değişmesi ve baharın gelmesine vurgu yapanların amacı devlet ve millet düşmanlarının serbest bırakılmasıdır.

* Kendilerini yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti ayağa düşürmek için Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler zillettedir.