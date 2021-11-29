29 Kasım 2021 Pazartesi 07:37 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 07:37

Türkiye'ye karşı başlattığı algı operasyonları ile gündemden düşmeyen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), yeni bir operasyon girişiminde bulundu.

DW Türkçe'de yayımlanan haberde, Çerkeslerin Türkiye sınırları içinde asimilasyon politikalarına maruz kaldıkları iddia edildi.

Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı aktarılan haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir" denildi. Haberde ayrıca "Çerkesler kültürlerini kaybetmemek için uğraşıyor. Teşvik etmek lazım, yoksa yakın bir gelecekte Çerkes dili ve kültürü yakın bir gelecekte yok olacak" ifadelerine de yer verildi.

Algı operasyonuna başta Türkiye'de yaşayan Çerkesler olmak üzere birçok kesimden tepki geldi.