İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2021 Pazartesi / 24 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4858
  • EURO
    14,084
  • ALTIN
    715.91
  • BIST100
    1776.41
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • DW Türkçe'den tepki çeken girişim! Çerkesler üzerinden algı operasyonu
Politika

DW Türkçe'den tepki çeken girişim! Çerkesler üzerinden algı operasyonu

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Çerkesler üzerinden yeni bir operasyon girişiminde bulundu.

29 Kasım 2021 Pazartesi 07:37 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 07:37
ABONE OL

Türkiye'ye karşı başlattığı algı operasyonları ile gündemden düşmeyen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), yeni bir operasyon girişiminde bulundu.

DW Türkçe'de yayımlanan haberde, Çerkeslerin Türkiye sınırları içinde asimilasyon politikalarına maruz kaldıkları iddia edildi.

Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı aktarılan haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir" denildi. Haberde ayrıca "Çerkesler kültürlerini kaybetmemek için uğraşıyor. Teşvik etmek lazım, yoksa yakın bir gelecekte Çerkes dili ve kültürü yakın bir gelecekte yok olacak" ifadelerine de yer verildi.

Algı operasyonuna başta Türkiye'de yaşayan Çerkesler olmak üzere birçok kesimden tepki geldi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.