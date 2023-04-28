Efkan Ala: İstikrarın adı, adresi Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır

Ala, Bursa'da Osmangazi Belediyesince inşa edilen Elmasbahçeler Mustafa Pamukçu Sosyal Gelişim Merkezi'nin açılış programında, siyaset yapma amaçlarının hizmet etmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini, milletten aldıkları destekle güçlü kalmaya devam edeceklerini vurgulayan Ala, "Bu etraftaki karmaşanın içinde Türkiye bir istikrar adası olarak yoluna devam ediyorsa, bu sizin sayenizde. Şimdi düşünün etrafta bu kadar karmaşa varken bir de 15 Mayıs'tan itibaren, sabah kalktığınızda '7-8 kişilik masadan kim kime ne demiş, hangi krizi çıkarmış, yarın acaba çözebilecekler mi kendi krizlerini?' Yani etrafımızdaki ülkelerin krizinden bahsetmiyorum." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine değinen Ala, şu ifadeleri kullandı:

"Daha bakın adaylık sürecinde çıkardıkları krizi kaç haftada zor çözdüler. 1,5 senede karar verdiler, birkaç haftada da toplandı dağıldılar, toplandı dağıldılar bir karar verdiler. O kararı da 24 saat geçmeden krize çevirdiler, sonra döndüler o krizi çözmek için de toplandılar bir araya, dağıldılar derken, Türkiye'ye döndüler 'Bu krizi çözdük' dediler. 'Kumar masası' deyip tekrar oturdular. Kusura bakmayın ben polemiklerden hoşlanmam ama bu seçim 'Türkiye'nin hedeflerine doğru son hızdaki adımlarla yürümesini sağlayacak mı, sağlamayacak mı?' Vereceğimiz karar bu.



Türkiye, 15 Mayıs'tan itibaren karar alıp uygulayan bir ülke mi olacak yoksa her gün masada kriz çıkarıp yine o krizi çözmek için bir araya gelen o kişilerin her gün siyasi kaoslarıyla mı karşılaşacak? Bunun seçimini yapacak. Bu kadar kaosun etrafımızda olduğu bir dönemde Türkiye içinde kaos üretecek bir koalisyon masasına Türkiye'nin yönetimini, bu ülke emanet etmez. İstikrarın adı, adresi Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile vatandaşlar katıldı.