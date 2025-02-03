Eğitim külliyesi açılışında Başkan Erdoğan'dan müjde: Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin şehrimiz, ülkemiz, öğrenci ve öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum

Külliyemizdeki bilim-sanat merkezi bünyesinde 350 metrekare oturum alanına ve uzay gözlem kulesine sahip Türkiye'nin en büyük planeteryumunu bugün hizmete açıyoruz

20 Ocak 2023'te temelini bizzat attığım, inşa sürecini de çok yakından takip ettiğim böyle bir kampüsün bugün açılışını yapmak benim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Her eser sahibini anlatır

Sahip olduğu birikimle geleceğe yön verecek genç kuşakların eğitimi bizim temel önceliğimizdir

2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7.5 milyar liraydı, bugün bu tutar yüksek öğrenim dahil toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti

Bu dönemde 820 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik, bu şu demek, mevcut öğretmenlerimizin %80'ini biz göreve başlattık

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilkokulda 18'e, ortaokulda 14'e, ortaöğretimde 12'ye çekerek gelişmiş ülke standartlarını yakaladık

Son 22 yılda yaklaşık 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerimizin sırtından aldık

Yaptığımız yasal düzenlemelerle öğretmenlerimize karşı işlenen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlarda cezaların artmasını böylece caydırıcılığın sağlanmasını temin ettik

Bugün tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum, bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür

Özellikle sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara asla prim vermeyin

Hayatımda sigara yok, alkol yok, bu tür bağımlılıklar asla yok. Evlatlarıma, torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam sizlere de aynı şekilde bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum

2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyor sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 4. Sınıf düzeyinde Fen Bilimleri alanında 1., Matematik alanında ise 2. Sırada yer alıyor

Hepimizin göğsünü kabartan bu başarılı tablodan dolayı öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor başarıları inşallah daim olsun diyorum