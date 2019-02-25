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'EGM 1.4 milyon FETÖ materyalinin incelemesini bitirdi'

FETÖ/PDY soruşturmalarına konu olan dijital materyallerdeki verilerin tespitine ilişkin çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki uzman personel tarafından yürütülüyor.

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Soruşturmalar kapsamında ele geçirilen ve aralarında tahrip edilenlerin de bulunduğu her türlü dijital materyal, alanında uzman polisler tarafından büyük bir titizlikle inceleniyor. Bu materyallerde ulaşılan veriler, daha sonra rapor haline getirilerek ilgili makamlara teslim ediliyor. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim Altıay, FETÖ ile ilgili ellerinde 1 milyon 840 bin materyal bulunduğunu belirterek “Bunların 1 milyon 393 bin 500’ünü inceleyip adli birimlere teslim etmiş durumdayız. Akıncı Üssü’nde ele geçirilen dijital materyaller yanmış ve toprağa gömülmüş haldeydi. Bunlardan FETÖ’nün Pensilvanya’dan almış olduğu talimatları birebir deşifre ettik” dedi. 

244 HAİN YAKALANDI 

Öte yandan FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 295 muvazzaf askerden 224’ü yakalanırken, 71 firariyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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