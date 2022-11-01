EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu!

EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

EGM tarafından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

OLAY

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar... 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara." ifadelerini kullanmıştı.

