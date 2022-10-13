Ekonomiye ilişkin ''torba'' kanun teklifi TBMM'de

Komisyonda, teklifin geneli üzerinde milletvekilleri söz aldı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, küresel ekonomik sorunların, jeopolitik risklerin kaynağının Türkiye olmadığını ancak gelişmelerin Türkiye'yi etkilediğini belirterek, "Bu gelişmeler çerçevesinde ekonomik ve sosyal anlamda bazı tedbirler alınması, dinamik bir süreç içerisinde hem toplum kesimlerinin hem de bütçe imkanlarının en elverişli düzeye çıkarılması, kuşkusuz hem yasama olarak bizlerin hem de yürütme olarak hükümetin görevleri arasında. O sebeple, toplumun birçok kesiminin bilinen bazı problemlerine çözüm getiren bu teklifi hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TEKLİFİ DESTEKLİYORUZ"

Bu düzenlemelerin sık yapılmasının olumsuz bir durum olmadığını, tersine sürecin dinamik bir şekilde takip edilmesi ve olası olumsuz gelişmelere önceden tedbir alınması, anında müdahale edilmesi bakımından son derece önemli olduğunu değerlendirdiklerini anlatan Aksu, şöyle konuştu:

"Türkiye, tüm bu gelişmeleri, küresel ölçekteki enerji krizi, gıda sevk zincirinde yaşanan problemlere rağmen çok şükür, bir huzur ve güven adası, büyüyen bir ülke; ilk sekiz aylık döneme bakıldığı zaman bütçe fazlası veren bir ülke; dünyadaki en az borçluluk oranına sahip bir ülke hem hane halkı borçluluğu hem devlet borçluluğu açısından; aynı şekilde, dış ödemeler dengesinde son zamanlardaki enerji ithalatının maliyetlerindeki yükseklik nedeniyle bir açıklık olsa da ihracatta rekorlar kıran bir ülke."

Aksu, MHP olarak toplumun birçok kesimine ilişkin problemlerin çözümüne katkı sunacağına inandıkları teklifi desteklediklerini kaydetti.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, teklifin hazırlanmasında emeği geçen bütün milletvekillerine teşekkür etti.

Aydemir, teklifin "saraydan geldiği" eleştirilerine karşılık, "Bunların bir defa 'sarayın' değil, milletimizin talepleri olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin bugün gündeminde "Kışı nasıl geçireceğiz, doğal gazda ne olacak, kömürde ne olacak?" gibi soruların olmadığını anlatan Aydemir, Türkiye'yi daha üst lige çıkarmak için AK Parti ailesi olarak milletle çalıştıklarını ifade etti.

Aydemir, teklife dair bilgi verdiği konuşmasında, "Çıkardığımız her bir madde, çıkardığımız her bir kanun milletimizin lehine olan maddedir, milletimizin lehine olan kanundur." dedi.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.