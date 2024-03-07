31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Siyasi partiler de seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Seçim sürecine ilişkin yapılan çalışmalar ve siyasi liderlerin söylemleri 24 TV'de yayınlanan Yağmur Yıldız'ın sunduğu "Temsil Heyeti" programında da masaya yatırıldı.



Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde olsaydım Murat Kurum'u adaylıktan çekerdim' sözleri hakkında, "Bunu ana muhalefet partisinin genel başkanı söylerse bu ne anlam ifade eder? Bu aslında karşılarında güçlü bir aday olduğunu ve o adayın kendilerini huzursuz ettiğini gösteren bir ifadedir. Bu cümle başlı başına siyasi bir amatörlük cümlesi. Bence burada Özgür Özel'de bir acemilik var." ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU'NA YAKIN ÇEVRELERDEN ÖZGÜR ÖZEL'DEN DUYULAN BİR MEMNUNİYETSİLİK VAR'



CHP ile DEM Parti arasında yaşanan 'Burcu Köksal' olayına ilişkin İmamoğlu'nun sözleri hakkında Acet, "İmamoğlu'nun bu kadar yüksek perdeden konuşması Özgür Özel'e bir göndermede bulunduğunu ve Özel'in yönetemediği için ortaya çıkan boşluğu doldurmak istediği gibi bir intiba da edindim. İmamoğlu'na yakın çevrelerden Özgür Özel'den duyulan bir memnuniyetsizliği fark ediyorum. Oradan aldığımız kaynaklar ve tanıdıklarımız var. Bunu söylüyorlar. Yani Özgür Özel'in İmamoğlu lehine değil aleyhine bir pozisyonda siyasi söylem yürüttüğünü dile getiriyorlar." şeklinde konuştu.