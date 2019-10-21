“İBB’DE İHALE ŞARTLARINA DİKKAT EDECEK TEK BİR AVUKAT YOK MU?”

İhalede yetersiz ve eksik bilgi verenlerin elendiğini vurgulayan Fıçıcı, “İBB şirketlerinin dosyasındaki ‘ortak girişim sözleşmesi’ni arzuhalciler yazsa bu kadar hata olmazdı. Koca İBB’de ‘TCDD ile uyuşmazlık halinde sözleşme üstün kabul edilir’ ifadesinin şartnameye aykırı olduğunu fark edecek tek bir hukukçu kalmadı mı? Yoksa hesap başka mı? İBB niye pazarlığa çağrılmamış? TCDD Taşınmaz Kira Yönetmeliği 40/1-b maddesi ve ‘İhale Şartnamesinin Sonucunun Karara Bağlanması’ başlıklı 11. maddesine bak görürsün. ‘Yetersiz ve eksik teklif veren elenir, elenen pazarlığa çağrılmaz’...”

“İFLAS HALİNDEKİ ŞİRKETİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR”

Akşam Gazetesi’nden Serkan Fıçıcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında devamında şunları söyledi:

“KOÇ HOLDİNG’ten İBB’ye paraşüt ile inen Genel Sekreter Yavuz Erkut doğum gününde yaş haddinden emekli olacak... Yani bir kaç ay daha görevde... İBB’nin Haydarpaşa ihalesinde yaptığı hatalara bakınca Yavuz Erkut için ‘emeklilik havasına erken girmiş’ diyenler haklı galiba!”

Hangi uzmana sorarsanız sorun İBB şirketlerinin Haydarpaşa ihalesinden elenmesi için ‘doğru karar’ diyecektir. TCDD ihalede Müştereken ve Müteselsilen sorumluluğu şart koşmuş. Çünkü şirketlerden birinin iflası halinde kendisini ancak bu şekilde güvenceye alabilir. Gerisi boş laf.

İmamoğlu ‘Müştereken ve müteselsilen yerine ortaklaşa ve birlikte ifadelerini yazdık ne var bunda’ diyor. Çok şey var. Müteselsil Borçluluk: Tek bir borçluyu takip ederek tüm borcu talep edebilirsin. Birlikte Borçluluk: Tüm borçlular için takip şart. Borçlar kanunu böyle.”