Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

AA 30 Kasım 2021 Salı 22:52 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 22:52

Teklifin görüşmelerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, TRT yayınlarının adil ve tarafsız olmasının sağlanmasını gerekli bulduklarını söyledi.

TRT payı ve fonların kaldırılmasının, faturalarda yaklaşık 2-3 liralık indirim sağlayacağını ancak halkın fatura yükünün azalmayacağını belirten Altıntaş, TRT giderlerinin devlet bütçesinden ödenmesinin de çözüm olmadığını ifade etti.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ ve Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanlarla ilgili düzenlemenin sorunlu olduğunu savunan Altıntaş, "Devir yetkisi çok hassas bir konu. Süre uzatıldıktan sonra bu işletmeci şirketler yüksek meblağlarla başka şirketlere işletme haklarını devir imkanına sahip olacak, bir rant oluşumu ve aktarımı söz konusu olabilecek." dedi.

"TOGG'UN TÜRK MİLLETİNİN GURURU OLACAĞINA İNANIYORUM"

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, kanun teklifi ile elektrikli araçlara ilişkin şarj hizmetinin sunulabilmesi ve şarj istasyonları için gerekli hukuki ve teknik altyapının oluşturulmasının amaçlandığını dile getirdi.

Çağı yakalayan ve kendisine daha ileri hedefler koyan Tesla'nın, elektrikli araçlarla piyasaya girerek dünyanın en değerli otomotiv şirketlerinden ileri noktaya geldiğine işaret eden Başkan, "Bu durum, TOGG'un elektrikli otomobile başlamasının ne kadar isabetli olduğunun bir göstergesidir. TOGG'un Türk milletinin gururu olacağına inanıyorum." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 24 Haziran seçim beyannamesinde enerji konusunun önemine değindiğini aktaran Başkan, enerji diplomasisinin geliştirilmesi, zengin enerji kaynaklarına sahip Türk cumhuriyetleriyle ikili anlaşmalar yapılması ve Türk Enerji Ticareti Birliği kurulması gerektiğini vurguladı.

Başkan, Türkiye'nin doğu Akdeniz havzasındaki enerji rekabetinde aktif biçimde rol alması, sahip olduğu jeopolitik avantajın denizaltı, doğal gaz boru hattı ve enerji terminalleri projeleri ile değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

Bilgiç, aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.