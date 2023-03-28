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Politika

Elif Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması: Tüm teşkilatlarımızla kararın arkasındayız

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına karşı çıktığı iddia edilen Fatih Erbakan'ın kardeşi Elif Erbakan'dan açıklama geldi. Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi olan Elif Erbakan, 'Biz tüm teşkilatlarımız olarak alınan kararın arkasındayız.' dedi.

28 Mart 2023 Salı 08:14 - Güncelleme:
Elif Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması: Tüm teşkilatlarımızla kararın arkasındayız
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Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması gündemdeki yerini koruyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın kardeşi ve parti MKYK üyesi Elif Erbakan'ın ittifaka katılma kararına karşı çıktığı iddia edilmişti.

Elif Erbakan söz konusu iddia ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazete Kapı'dan Nebahat Koç'un sorusunu cevaplayan Erbakan "Her zaman olduğu gibi bu konuda da çok çeşitli söylentiler çıkacaktır. Biz tüm teşkilatlarımız olarak alınan kararın arkasındayız. Vatanımız, milletimiz ve partimiz için hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

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