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Politika

Emekli korgeneralden ülkesine çağrı: Türkiye gibi milli bir çizgiye kavuşmalıyız

Eski Yunan Korgeneral Kampas, Yunanistan'ın Türkiye gibi milli bir çizgiye sahip olmasını istedi.

Star Gazetesi31 Mayıs 2023 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
Emekli korgeneralden ülkesine çağrı: Türkiye gibi milli bir çizgiye kavuşmalıyız
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Türk-Yunan ilişkilerine dair Yunan radyosuna konuşan eski Yunan Korgeneral Georgios Kampas, dikkat çeken bir tespitte bulundu.

Yunanistan'ın 2020-2021 yılında ortaya koyduğu siyaseti bir kenara bırakıp geçmişten ders çıkarmasını isteyen Kampas, yeni hükümetin daha kararlı olması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı çizgilerinin olduğuna dikkat çeken emekli korgeneral, "Arkasında "milli güç" olduğunu anlamalıyız. Hatta bizim de edinmemiz gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine vurgu yapan Kampas, ikili görüşmenin seçim zaferinin hemen sonrasında yapılmasına dikkat çekti.

Yeniden yapılacak seçimlere hazırlanan Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye'de seçilen hükümet gibi kendilerinin de güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

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