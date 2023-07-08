Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi.

Sandıkları patlatan tüm Bayburtlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aşkınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Hiç endişe etmeyin, Bayburt sadece bize değil geleceğimize de sahip çıktı.

Bayburt gelecek seçimlerde milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bayburt gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta sandıkları yine patlatıyor muyuz? Maşallah. Sizinle bu yolları çok yürürüz.

Bugün 36 projemizin resmi açılışını yapıyoruz, toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyonu aşan bu projelerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Bayburt'a kazandırılması için emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Sizin bize bu ilginiz bizim mesuliyetimizi daha da artırıyor. Bugün Bayburt'ta bu meydanda kaç kişi var? Haberi aldım, söyledikleri şu 40 bin kişi.

EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM

Hedef büyük. Hedefi büyütmeye devam ediyoruz. Çok değerli kardeşlerim Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerden birini geride bıraktık. 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanını verdiniz. Ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık. Toplumuzun farklı kesimlerine yönelik müjde verdik. Emeklilerimizin maaşıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunduk. Zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için yüzde 17,55 olacaktı. Buna ilaveten refah payı verilerek yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Bu adım hayırlı uğurlu olsun.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz, fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız vatandaşımızdan gelen şikayetleri inceliyor, gerekli işlemler yapılıyor. Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemiz kararlı şekilde sürecek. Koronavirüs salgısını küresel dengeleri alt üst etti. Fabrikalar aylarca kapalı kaldı, üretim birçok yerde durma noktasına geldi. Gelişmiş ülkelerde de kötü manzaralar yaşandı. Biz bu süreci suhuletle atlattık.

"PUTİN İLE AĞUSTOS AYINDA GÖRÜŞECEĞİZ"



Hiç bir insanımızı sahipsiz bırakmadık, tam salgın krizi bitti derken bu sefer Karadeniz'deki komşularımızda savaş patlak verdi.

Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi misafir ettik, Sayın Putin ile de inşallah Ağustos ayında bir araya geleceğiz. Bir buçuk yıldır devam eden savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Ancak çevremizde yaşanan hadiselerin Türk ekonomisine etkisi olur.

Seçimlerden bu yana kendi seçmenleri dahil 85 milyon ülkeyi bunlara bırakmadıkları için hamd ediyor. Bizim zaten bunlardan tek bir beklentimiz var, gölge etmesinler, başka ihsan istemeyiz.