Terör iltisaklı 7'li koalisyonun destekçisi gazeteci Emin Çapa, Türkiye'nin gururu TEKNOFEST'i hedef aldı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i 'panayır' diyerek karalamaya kalkan Çapa'ya cevap Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

TEKNOFEST'e 'panayır' demenin gençlere hakaret söyleyen Varank,Muhalefet bizim ak dediğimize kara demek değil. Eksiklerimiz varsa bunların dile getirilmesini isteriz. Enerjimizi bunları düzeltmekte harcıyoruz. İkiyüzlü olmamaları lazım. Vatandaşı kandırmamak lazım. Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız.dedi.

"BİZE NE FAYDASI VAR"



Gençlerin çeşitli branşlarda yarışarak kendilerini geliştirdikleri ve özgüven sağladıkları festivali karalayan Çapa, "Bu TEKNOFEST'i ne zannediyorsunuz? Bize ne faydası var? Panayır. TEKNOFEST dediğiniz panayır. Orda bir şeyler var insanlar gidiyor, bakıyorlar. 'Ay ne kadar güzel, ay çok güzel şeyler yapıyoruz.' Tabiki yapacağız. Ama TEKNOFEST ile teknoloji ve bilimde ilerleyeceğiz gibi bir mavalı bize okutamazsınız. O bir panayır. Topluyorsunuz binlerce insanı oraya buraya bakıyor. Tamam bakmalılar zaten, özenmeliler zaten" ifadelerini kullanmıştı...