Emine Erdoğan: El birliğiyle ekelim, el birliğiyle toplayalım

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen, "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından kadın çiftçilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Emine Erdoğan, Anadolu topraklarının bereketine dikkati çekti.

Avrupa kıtasının tamamında 13 bin çeşit bitki türü varken, Türkiye'de 12 bin çeşit bitki yetiştiğine işaret eden Emine Erdoğan, "Coğrafyamızın bu zenginliği bir ayrıcalık olduğu kadar, onu korumak, hepimiz için mühim bir sorumluluk." dedi.

Kadınla toprak arasında, emeğe dayalı uzun bir geçmiş olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Anadolu toprağı nasıl bereketliyse, Anadolu kadını da çalışkandır, üretkendir. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de gıda üretiminin yarıdan fazlası kadınların ellerinde gerçekleşiyor. Sizler, bir yandan vatanınızı doyurarak milletimize analık yapıyor diğer yandan henüz doğmamış evlatlarımızın hakkını gözetiyorsunuz." diye konuştu.

- "2017'DEN BERİ 1537 ÇEŞİT ATA TOHUMUNU GEN BANKALARIMIZDA KORUMA ALTINA ALDIK"



Emine Erdoğan, Ata Tohumu Projesi'nde de kadın çiftçilerin önemine değinerek, "Sandıklarınızda, kilerlerinizde, yıllarca sakladığınız ata tohumları sahip olduğunuz ferasetin, deneyimin ve ileri görüşlülüğün bir ispatıdır. Sizlerle birlikte 2017'den beri 1537 çeşit ata tohumunu gen bankalarımızda koruma altına aldık. 37 yerel çeşit coğrafi işaretle tescillendi." bilgisini verdi.

Sürdürülebilir tarımın yerel çeşitlerin üretimine bağlı olduğuna da dikkati çeken Emine Erdoğan, "Böylelikle, yerel tarım kadar, yerel mutfak ve yerel kültür de ayakta kalır. Biyoçeşitlilik korunur. Yerel tarımın iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli bir yeri var. O nedenle tarım faaliyetlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirmemiz çok acil bir meseledir." ifadelerini kullandı.

Kuraklığın, dünyanın en önemli sorunlarından biriyken tatlı suyun yüzde 70'inden fazlasının tarımsal sulamada kullanıldığına dikkati çeken Emine Erdoğan, "Hızlı bir şekilde su tüketimini azaltan sulama sistemlerine geçmeli ve doğanın tüm kaynaklarını koruma gayretinde olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Emine Erdoğan, gıda kaybının da dünyanın çözüm bekleyen başka bir ortak konusu olduğunu belirterek, israf edilen her gıdanın onu üretmek için harcanan enerji, su ve iş gücünün de israfı demek olduğunu vurguladı.

- "DOĞRU TARIM UYGULAMALARIYLA TABİATA İHTİYAÇ DUYDUĞU ŞİFAYI VERECEĞİZ"



Mahsulün büyük emekle sofraya geldiğini ifade eden Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"O yüzden, tarlada, hasatta, nakliyede ve depolamada gıda kaybını önleyecek kalıcı çözümler üreteceğiniz kanaatindeyim. Bu noktada, aile çiftçiliği de hem iklim değişikliği ile mücadelede hem de sürdürülebilir tarımda önemli bir güçtür, tarımsal bilgi ve deneyimin hafıza merkezidir. Bilhassa gençlerimizi bu mirasa sahip çıkmaya teşvik edelim. Tarımın en büyük zenginlik olduğu dünyamızda el birliğiyle kırsalı gençler için fırsatlarla dolu bir alana dönüştürelim. İnanıyorum ki biz yerel ve bölgesel üretime sahip çıktıkça hem geleceğimizi koruyacağız hem de kırsalımızı kalkındıracağız. Doğru tarım uygulamalarıyla tabiata ihtiyaç duyduğu şifayı vereceğiz."

Emine Erdoğan, Hazreti Muhammed'in, "Kimin tarlası varsa onu eksin. Kendisi ekmezse din kardeşine ektirsin." hadisini anımsatarak, kadın çiftçilere şöyle seslendi:

"Bir verip bin aldığımız toprağın, üzerimizde hakkı vardır. Bu hakkı, onu ekerek, koruyarak, zehirli maddelerden uzak tutarak teslim edebiliriz. Bu hususta sizlerden çok şey beklediğimi ifade etmek istiyorum. Gelin sizler bu konuda öncü olun. Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın. İmece kültürümüzü burada da yürürlüğe koyalım. El birliğiyle ekelim, el birliğiyle toplayalım."

- CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE OLUŞAN ORGANİK ATIKLAR KOMPOST GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR



Toprağa yalnızca karın doyuracak ürünü değil, geleceğin de ekildiğinin unutulmaması gerektiğini dile getiren Emine Erdoğan, özellikle kompost gübreye önem verilmesini istedi.

Emine Erdoğan, "Kompost gübre toprağı zenginleştirir, su tutma kapasitesini artırır, üzerinde yetişen bitkiler için de şifadır. Oysa, kimyasal gübreler, zirai ilaçlar, toprağı yorar, küstürür. Mesela, biz Külliyede oluşan organik atıklarımızı kompost gübreye dönüştürüyor ve park-bahçe faaliyetlerimizde kullanıyoruz. Bahçede gördüğünüz bütün bitkiler kompost gübre ile beslenip serpiliyor. Böylece kimyasal gübrenin toprakta birikmesini, derinlere sızarak yeraltı sularına karışmasını ve gaz halinde havayı kirletmesini de engellemiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım uygulamaları ve toprak kalitesinin toplum sağlığını doğrudan etkilediğinin altını çizen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Soframıza koyduğumuz ürünler, sağlıklı bir topraktan gelmezse, nesillerimizin sağlığını da bozuluyor. Kimyasal ilaç ve gübrelere alternatif doğal yöntemleri kullanmazsak, biyoçeşitliliğimiz de tehlike altına giriyor. Oysa bu topraklar, Yaradan'ın yeryüzüne nakşettiği muhteşem bir eserdir. Attığımız her adımda, toprağa ve tabiata muamelemizde, bu gerçeği hiç unutmayalım."

Emine Erdoğan, kadın çiftçilerin tüm sorunlarının çözümünde ve projelerinde destekçileri olacağını vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile programda emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cennet Polat'ın birer konuşma yaptığı programda kadın çiftçilere ilişkin hazırlanan video gösterimi de yapıldı.

Bakan Yumaklı tarafından Emine Erdoğan'a, üzümlerin bağ bozumunun hikayesinin anlatıldığı hediye tablo takdim edilmesinin ardından, aile fotoğrafı çektirildi.

- EMİNE ERDOĞAN, KADIN ÇİFTÇİLERİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERİN SERGİLENDİĞİ STANTLARI GEZDİ



Emine Erdoğan, Bakan Yumaklı ile 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 18 kadın kooperatifince fuaye alanında açılan stantları gezdi.

Fuaye alanında kadın çiftçilerin, pamuk dallarından yapılan buketle karşılanan Emine Erdoğan, daha sonra stantlarda kadın çiftçilerin AB Tescilli Coğrafi İşaretli ürünler ile Ankara Sofu kumaşından ürünler başta olmak üzere tarhana, erişte, marmelat, reçel, sabun, kolonya, gül yağı, dokuma ve çeşitli el sanatları ürünlerini tek tek inceledi.

Kadın çiftçilerden kooperatifleri ve ürettikleri ürünlere ilişkin bilgi alan Emine Erdoğan, başarılarından dolayı kadınları tebrik edip, fotoğraf çektirdi.