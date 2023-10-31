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Politika

Emine Erdoğan: Küresel sıfır atık fonu için girişimleri başlatacağız

BM Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi'nde konuşan Emine Erdoğan, 'Sıfır Atık Projesi küresel hareket haline geldi. Sizleri Sıfır Atık hareketine desteğe davet ediyorum. Küresel sıfır atık fonu için girişimleri başlatacağız' dedi.

31 Ekim 2023 Salı 12:49 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Küresel sıfır atık fonu için girişimleri başlatacağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın da katıldığı BM Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi'nde konuştu.

Emine Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği acımasız saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere başsağlığı diliyorum. Kadın çocuk yaşlı genç ayırt etmeksizin dünyanın gözü önünde bir kıyım gerçekleştiriliyor. Sadece insanlar hayatını kaybetmiyor, insanlığın ortak umudu da pervasızca yok ediliyor. Dünyanın gözü önünde bir kıyım yapılıyor. Nefret, savaş ve düşmanlığı yayıldığı günlerde Gazze'deki saldırılar vicdanlarımızda yaralar açıyor.

'HIZLI KENTLEŞME KRİZİ BERABERİNDE GETİRİYOR'

Şehir ve insan bir bütün olarak yer bulur. İnsan şehri inşa ederken taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Şehirlerin önemi farklı boyuta ulaştı. Hızlı kentleşme bir çok krizi de beraberinde getiriyor. İklim krizi ve beraberinde getirdiği sorunlara karşı elimizde büyük bir güç var, şu an. Artık şimdiye odaklanmak gerekiyor. Şimdi somut kararlar alma vakti. Seslerimizi ortak evimiz dünya için birleştirme vakti. Hızlı kentleşme krizi beraberinde getiriyor.

Sıfır Atık Projesi küresel hareket haline geldi. Sizleri Sıfır Atık hareketine desteğe davet ediyorum.

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