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Politika

Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ile bir araya geldi.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 18:05 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü
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Emine Erdoğan, 7 Şubat'taki cumhurbaşkanı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye gelen Aliyev'in eşi Aliyeva ile Devlet Konukevi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Seçimi yeniden kazanmaları dolayısıyla Aliyeva'yı tebrik eden Emine Erdoğan, Aliyeva ile Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfı arasında nasıl işbirliği yapılabileceği konularını ele aldı.

Emine Erdoğan, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) dolayısıyla da Aliyeva'ya başarı dileğinde bulundu.

Görüşmenin ardından Emine Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi, dostum Mihriban Aliyeva ile bir araya geldik. Mihriban Aliyeva Hanımefendi'ye Karabağ Zaferi'yle birlikte 30 yılın ardından seçimin tüm Azerbaycan topraklarında yüksek bir katılımla gerçekleştirilmiş olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ettim.

Bu sene Azerbaycan'ın ev sahipliğini üstlendiği COP29'a dair birlikte yürütebileceğimiz çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunduk.

Yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın İlham Aliyev'i ve kıymetli eşi Mihriban Aliyeva'yı yürekten kutluyor, başarılı bir görev süreci diliyorum. Seçim zaferinin dost Azerbaycan halkına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

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