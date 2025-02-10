İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2025 Pazartesi / 12 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0077
  • EURO
    37,2233
  • ALTIN
    3360.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Emine Erdoğan: Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası ülkelerimizi parlak bir geleceğe taşıyacak
Politika

Emine Erdoğan: Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası ülkelerimizi parlak bir geleceğe taşıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası, gençlerin enerjisi ve ortak ideallerimiz, ülkelerimizi daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır.' ifadesini kullandı.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası ülkelerimizi parlak bir geleceğe taşıyacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Kuala Lumpur'da, STK temsilcileri, kamu çalışanları ve üniversite öğrencileriyle "Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Programı"nda buluşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası, gençlerin enerjisi ve ortak ideallerimiz, ülkelerimizi daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır. Bu anlamlı programın tüm katılımcılar için ilham verici olmasını diliyor, samimi ev sahiplikleri için dost ve kardeş Malezya halkına teşekkür ediyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.