Emine Erdoğan’a ‘Fark Yaratan’ ödülü

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da dünyadaki insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı bu yıl “Changemaker” ödülünü alacak.

ULUSLARARASI ALANDA 4. ÖDÜLÜ

Emine Erdoğan’a ödülü, 17-18 Nisan’da İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek törenle takdim edilecek. Ödülle, Emine Erdoğan’ın Türkiye’nin TİKA, AFAD ve Türk Kızılay gibi kurumları aracılığı ile tüm dünyaya örnek teşkil eden insani yardım çalışmaları küresel ölçekte taçlandırılacak. Daha önceki yıllarda bu ödül, Alwaleed Philanthropies Genel Sekreteri Prenses Lamia Al Saud, Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Barones Valerie Amos ve Katar Dışişleri Bakanı Al Thani gibi dünyada fark yaratmış isimlere verilmişti. Emine Erdoğan, ödül töreninde davetlilere hitaben bir konuşma yapacak. “Changemaker” ödülü, Emine Erdoğan’a, insani yardımlarından dolayı uluslararası alanda verilen dördüncü ödül olacak.