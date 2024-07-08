AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunDU.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları;

* Burada asıl söz söylenmesi gereken Avrupalı siyasetçilerdir. Onlar Merih Demiral'ın gol sevincini bu şekilde hedef alırken PKK'nın sembollerine karşı sessiz kalıyorlar. Avrupa'da Kur'an-ı Kerim yakılmasını fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendiriyorlar ya da sessiz kalıyorlar. Ama bir futbolcumuzun gol sevinci karşısında asla kabul edilemeyecek ifadeleri kullanıyorlar.

* Suriye'deki varlığımız teröristan kurulmasına karşı. Birktakım provokatörler iş başında, bayrağımıza saygısızlık yapanlara gereken cevap verilmiştir.

* En önemli meselemiz Gazze'de gelişen olaylardır. Maalesef bir tıp örgütü tarafından yeni rakamlar açıklandı. Tahmin edilenin ötesinde bir kayıp var. Barışın önündeki en büyük engel Netanyahu hükümetidir.

* Emekli konusuyla ilgili bir konu üzerinde çalışılıyor ama tabi siz şu zamana yetişir mi diyorsunuz orda söyleyeceğim şudur çalışma devam ediyor karar verilmiş değil. Bugün yarında bu çalışma devam edecek.