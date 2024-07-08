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Politika

En düşük emekli aylığına düzenleme! AK Parti Sözcüsü Çelik: Konu üzerinde çalışılıyor

Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Emekli konusuyla ilgili bir konu üzerinde çalışılıyor ama tabi siz şu zamana yetişir mi diyorsunuz orda söyleyeceğim şudur çalışma devam ediyor karar verilmiş değil. Bugün yarında bu çalışma devam edecek' dedi.

8 Temmuz 2024 Pazartesi 17:05 - Güncelleme:
En düşük emekli aylığına düzenleme! AK Parti Sözcüsü Çelik: Konu üzerinde çalışılıyor
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunDU.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları;

* Burada asıl söz söylenmesi gereken Avrupalı siyasetçilerdir. Onlar Merih Demiral'ın gol sevincini bu şekilde hedef alırken PKK'nın sembollerine karşı sessiz kalıyorlar. Avrupa'da Kur'an-ı Kerim yakılmasını fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendiriyorlar ya da sessiz kalıyorlar. Ama bir futbolcumuzun gol sevinci karşısında asla kabul edilemeyecek ifadeleri kullanıyorlar.

* Suriye'deki varlığımız teröristan kurulmasına karşı. Birktakım provokatörler iş başında, bayrağımıza saygısızlık yapanlara gereken cevap verilmiştir.

* En önemli meselemiz Gazze'de gelişen olaylardır. Maalesef bir tıp örgütü tarafından yeni rakamlar açıklandı. Tahmin edilenin ötesinde bir kayıp var. Barışın önündeki en büyük engel Netanyahu hükümetidir.

* Emekli konusuyla ilgili bir konu üzerinde çalışılıyor ama tabi siz şu zamana yetişir mi diyorsunuz orda söyleyeceğim şudur çalışma devam ediyor karar verilmiş değil. Bugün yarında bu çalışma devam edecek.

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