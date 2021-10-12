Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: Türkiye ile iş birliğimiz geçtiğimiz yıllarda kayda değer bir şekilde arttı

AA 12 Ekim 2021 Salı 14:41 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 14:41

Retno ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Dün Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü için Çavuşoğlu'yla Belgrad'da bulunduklarını belirten Retno, Türkiye ile Endonezya'nın stratejik ortaklar olduğunu söyledi.

İki ülke ilişkilerinin 15. yüzyıla kadar uzandığını kaydeden Retno, "Bugün ortaklığımız çok daha güçlü ve salgına rağmen güçlenerek ilerlemektedir. Türkiye ve Endonezya, salgın döneminde de iş birliğini güçlendirmiştir." dedi.

Retno, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ekonomi alanında yeniden bir hızlanma süreci yaşadığını belirterek Bali'nin yeniden turizme açılacağını ifade etti.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği yakınındaki bir sokağa ülkenin kurucularından ve ilk Cumhurbaşkanı Sukarno'nun adının verileceğini kaydeden Retno, "Bunu aynı şekilde biz de Endonezya'da yapacağız. Bu gelişme iki ülke arasındaki güçlü ve yakın iş birliğini göstermektedir. Bugün buraya farklı bakanlıklardan ve Endonezya kamu kuruşlarından temsilcilerle gerçekleştirdiğim ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini göstermektedir." diye konuştu.

Çavuşoğlu'yla yaptıkları görüşmede sağlık alanındaki iş birliğinin de ele alındığını vurgulayan Retno, "Salgın döneminde sağlık alanındaki ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Küresel olarak sağlık dayanıklılığını daha da iyi bir seviyeye gelmesi lazım. Küresel sağlık dayanıklılığını oluşturabilmek için milli seviyede sağlık direncini oluşturmalıyız. Bu, içindeki bileşenlere bakacak olursak, öz yeterlilik, medikal ekipman, aşılar ve ilaçlardan oluşmaktadır. Türkiye ve Endonezya sağlık dayanıklılığımızı hem Kovid-19 döneminde hem de ötesinde geliştirmeye kararlıdır." ifadesini kullandı.

Retno, Çavuşoğlu'yla ilaç üretiminde iş birliğini geliştirme kararı aldıklarının da altını çizerek "Bugün Kovid-19 aşı sertifikalarının kabul edilmesi konusunda ikili karar aldığımız ve bunu beyan ettiğimiz için mutluyuz. Bu açıklama, Dünya Sağlık Örgütü ve birçok farklı bağlamda çalışmaların devam etmesi ve ayrımcılığın önlenmesi için oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik toparlanma sürecinin de masaya yatırıldığına dikkati çeken Retno, "İki ülke arasındaki seyahat koridoru uygulaması yürürlüğe girecek. Bu uygulama iş insanlarımızın güvenli şekilde seyahati ve güvenli turizmin yeniden açılması için önemli olacak." dedi.

Kritik ekonomik iş birliği konularının da görüşmede ele alındığını söyleyen Retno, şöyle devam etti:

"İş birliği konularını da ele aldık. Bunlardan Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na taahhüdümüz, altyapı sektöründe iş birliği ve aynı zamanda üçüncü ülkelerdeki inşaat iş birliği kararlılığımızdır. Aynı zamanda savunma alanındaki iş birliği ve savunma sanayisi konusundaki iş birliğiyle ilgili de birkaç şey söylemek isterim. Bu konudaki iş birliğimiz geçtiğimiz yıllarda kayda değer bir şekilde arttı. Her iki ülke de savunma iş birliği anlaşmasını çok ilerletti. Hazırlıklar son aşamada ve şu anda ilişkilerimizde güçlendirilen başka alan da savunma alanında iş birliğidir."

Retno, küçük ölçekli tank ürünleri gibi parçaların üretilmesi alanındaki iş birliğinden örnek vererek "Bu gibi bütün çalışmalar savunma iş birliğimizde ikili mekanizmaları gerektirmektedir. Bunlar da Endonezya-Türkiye 2+2 toplantılarıdır. Bu toplantılar önümüzdeki yıl savunma bakanları ve dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek ve aynı zamanda yıllık savunma iş birliği toplantıları düzenlenecek. Silahlı kuvvetler arasındaki iş birliği de devam edecek." diye konuştu.

Küresel gelişmelere de değinen Retno, "Hem Endonezya hem de Türkiye, Rohingya halkına yardım eli uzatmak için kararlı ve çalışmalarına devam etmektedir. Myanmar'daki siyasi kriz maalesef Rohingya halkına desteği daha da karmaşıklaştırmıştır. Aynı zamanda Myanmar'daki siyasi kriz konusundaki fikirlerimizi de paylaştık." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki siyasi ve insani krizin de görüşmede ele alındığını belirten Retno, Endonezya ve Türkiye gibi benzer fikirdeki ülkelerin bir araya gelerek Afganistan'a yapılacak yardımı ele alması gerektiğini sözlerine ekledi.