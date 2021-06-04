Enerji atılımında tarihi gün! Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı: Amasra-1'de yeni keşif

AA 04 Haziran 2021 Cuma 20:03 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 21:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta bir dizi program vesilesiyle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Cuma namazını, açılışını yaptıkları Uzun Mehmet Camisi'nde kıldıklarını söyleyen Erdoğan, "Deniz kıyısında inşa edilen bu camimizin şehrimize kazandırdığı mehabet, önemli bir medeniyet eseri olarak Zonguldak'ımıza farklı bir zenginlik kazandıracaktır." diye konuştu.

Eserin yapımında emeği geçen hayırseverlere ve Zonguldak Belediyesine teşekkür eden Erdoğan, belediyeye de bir ziyaret gerçekleştirdiğini, şehre yapılan hizmetleri ve projeleri dinleme imkanı bulduklarını ifade etti.

Ziyaret sırasında Denizkurdu-2021 tatbikatı'na bağlanarak kahraman askerlere başarılar dilediklerini belirten Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Denizkurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı elde ediyoruz. Barbarosların, Turgut Reislerin, Seydi Ali Reislerin, Oruç Reislerin torunlarının daha nice şanlı, şerefli zaferlere imza atacaklarına inanıyoruz." dedi.

Belediyedeki programın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın açılış heyecanını yaşadıklarını anlatan Erdoğan, "Koca Yusuf adı verilen bu fabrikada diğer ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin ilk bio maskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım yüz gaz maskeleri de burada üretilecek. Zonguldak'ın 2020 senesinde ihracat şampiyonu bu fabrikamızın şehrimize kazandırılması ve bu süreç içerisinde emeği olan iki sahibini de ayrı ayrı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tarihi bir ana şahitlik etmek üzere, Filyos'ta olduklarını söyleyen Erdoğan, "Heyecanlıyım, zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl, Sultan Abdülhamid'e dayanıyor ama o günden bugüne ihmallerle geldi, dayandı." ifadelerini kullandı.

Limanı ve gaz işleme tesislerinin inşa edileceği alanı gezdiklerini ve sunumları dinlediklerini belirten Erdoğan, büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı'nın nihayet hayata geçtiğini söyledi.

Ekrana tesise ilişkin görüntülerin getirilmesini isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Evet güzelliği görüyorsunuz. Mendereği ile limanıyla ve burası aynı anda 13 gemiyi, tanker hariç, alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Yani draftı itibarıyla da gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda ve bu da şu anda Batı Karadeniz'de yerini görüyorsunuz. Gayet muhteşem mendireğiyle olsun ve iç-dış yanaşma alanlarıyla olsun Batı Karadeniz'de böyle güzel bir limana Zonguldak'ımızın sahip olması demek artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Bu liman aynı zamanda 2023 hedeflerimiz arasında yer alan ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin de önemli altyapılarından biridir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Laf ola beri gele yok, icraat, icraat, icraat" ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin en büyük üç limanından biri olan Filyos, yılda 25 milyon tonluk kapasitesiyle ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacaktır. Dört diyorum ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat. İşte şimdi bütün bunların hepsinin temerküz edeceği yer burası. İşte önce ilk çeyrek büyüme rakamlarımız, ardından mayıs ihracat rakamlarımız yine yeni rekorlarla açıklandı. Yine ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyümenin devam edeceğinin ispatı mayıs ayında 16,5 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracattır. Bay Kemal, bu rakamları iyi takip et.

Böylece yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 85 milyar doların üzerine çıkmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'ler düzeyinde gerçekleşmesi yakaladığımız ivmenin sağlıklı ve kalıcı olduğunu gösteriyor. İnşallah yıl sonunda, 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık. Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haberdir. Ülkemizin artan ihracatı bakımından kritik öneme sahip şu Filyos Limanı, Türkiye yanında tüm Doğu Avrupa'nın konteyner, dökme yük ve kuru yük ticaretini yürütebilecek potansiyele sahiptir, hamdolsun Allah'a bunu da yakaladık."