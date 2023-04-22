Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Bakan Dönmez, partisinin seçim çalışması kapsamında Vişnelik Mahallesi'ndeki Erkam Vakfı'nın bayramlaşma programına katıldı.

Bakan Dönmez, ardından Dede Mahallesi'nde Birlik Vakfı Eskişehir şubesince organize edilen bayramlaşma programına iştirak etti.

Dönmez, daha sonra Şirintepe Mahallesi'ndeki Safiye-Gönül Bayar Huzurevi'nin sakinleri ile buluştu. Huzurevinde kalan vatandaşların bayramını kutlayan Dönmez, onlara çiçek takdim etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la gelen Dönmez, burada ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Hastane Başhekimi Nurettin Erben ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Başhekim Erben'i makamında ziyaret eden Dönmez, hastane hakkında bilgi aldı. Dönmez, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu, bayramlarını tebrik etti.

Daha sonra Dede Korkut Parkı'na giden Dönmez, parkta bulunan "Dede Korkut Anıt Duvarı"nı inceleyerek beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Parktaki vatandaşları selamlayan ve bayramlarını kutlayan Dönmez, sonrasında buradaki bir kafede AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen buluşmada gençlerle bir araya geldi.

Dönmez'e, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ve partililer eşlik etti.