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Politika

Enginyurt'tan skandal açıklama: Vatandaşa ve Selçuk Bayraktar'a kin kustu

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Galata'da düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' etkinliğine katılan vatandaşlara ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a nefret kustu. Enginyurt, Bayraktar'ın İHA ve SİHA'larla 'başka ülkelere saldırdığını' öne sürüp, 'Gazze'ye neden İHA gönderemiyor' dedi.

2 Ocak 2024 Salı 21:11 - Güncelleme:
Enginyurt'tan skandal açıklama: Vatandaşa ve Selçuk Bayraktar'a kin kustu
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Enginyurt, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadelere imza attı.

Yürüyüşe katılanları Mustafa Kemal Atatürk'e düşman olmakla itham eden Enginyurt, "Pankartları açtılar; yeri, göğü yıktılar. Pekala ne oldu? AKINCI'nız ANKA'nız var; İHA'nız, SİHA'nız var Selçuk Bayraktar'ınız var. Dünyayı fetheden büyük icatları olan her yere saldıran Bayraktar'ınız var. Gidemiyor mu Gazze'ye gönderemiyorlar mi? Selçuk enişte ne oldu İHA'ların, SİHA'ların fitilleri mi bozuldu? Niye göndermiyorsun Selçuk enişte?" ifadelerini kullandı.

GAZZE'YE 280 MİLYON LİRALIK YARDIM

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, terör devleti İsrail'in saldırılarının ilk günlerinde, "Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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