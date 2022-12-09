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Politika

Enver Aysever'den bu görüntü için çarpıcı iddia: Tuncay Özkan servis etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıkladığı vizyon programında eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ekrana gelen uyuma görüntülerine ilişkin gazeteci Enver Aysever dikkat çeken bir açıklama yaptı. Aysever, görüntülerin CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından servis edildiğini söyledi.

9 Aralık 2022 Cuma 15:36 - Güncelleme:
Enver Aysever'den bu görüntü için çarpıcı iddia: Tuncay Özkan servis etti
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CHP'nin vizyon toplantısında Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuklaması tartışılmaya devam ediyor. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, görüntüleri Tuncay Özkan'ın ekrana getirdiğini belirtti.

'TUNCAY ÖZKAN VE EKİBİ YAYINI VERDİ'

Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuya kaldığı görüntülerin bilerek verildiğini belirten Aysever, "Tuncay Özkan ve ekibinin nasıl taktikler yaptığını görün. Bu canlı yayın ekibini organize eden, KRT ile birlikle çalışan Tuncay Özkan ve ekibi. Oradan link alırsınız. Reji ekibi ve kameramanlar onun. Resim seçici dediğimiz görüntüyü seçer. Yönetmende onun önündeki görüntülerden birini verir. Başka görüntü alabilir mi alabilir. Yönetmen Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuduğunu bile bile Türkiye'ye izletti." dedi.

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