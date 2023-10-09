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Politika

Erbakan: Filistinliler nefsi müdafaa hakkını kullanıyorlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, '(İsrail-Filistin gerilimi) Siyonist İsrail rejiminin bütün yaptıklarına karşı oradaki Müslümanlar bir meşru müdafaa hakkını kullanıyorlar, nefsi müdafaa hakkını kullanıyorlar.' dedi.

9 Ekim 2023 Pazartesi 22:23 - Güncelleme:
Erbakan: Filistinliler nefsi müdafaa hakkını kullanıyorlar
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Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki mitingin ardından parti binasında basına açıklamalarda bulunan Erbakan, 14 Mayıs Genel Seçimlerindeki destekten dolayı teşekkür etmek için ilçeye geldiğini söyledi.

İsrail-Filistin gerilimine değinen Erbakan, Filistin'de üzücü olayların yaşandığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Seksen seneden beri bölgede bir çıban başı gibi zulmüne, işgaline, haksızlıklarına devam eden bir terör devleti Siyonist İsrail rejiminin yaptığı zulümlerin sonunda bir patlama noktasına gelindiğini gösteren bir gelişmedir bu. Bayram sabahı dahi bayram günlerinde, mübarek gün ve gecelerde Müslümanların başına bomba yağdıran, çocuk, kadın, yaşlı, engelli demeden yıllardan beri binlerce Müslüman'ı göz göre göre katleden, hatta hapishanelerde haksız yere tutup onlara işkence yapan bir yandan da adım adım kanserli bir tümör gibi o bölgede yayılıp Filistin topraklarının yüzde 90'ından fazlasını işgal eden, halen bu işgaline göz göre göre devam eden, o toprakların asıl sahibi olan Filistinlileri oradan sürüp evlerini başına yıkıp oraya kendi vatandaşlarını, yerleşimcileri zorla yerleştiren, dağdan gelip bağdakini kovan, bir terör devleti, Siyonist İsrail rejiminin bütün bu yaptıklarına karşı oradaki Müslümanlar bir meşru müdafaa hakkını kullanıyorlar, nefsi müdafaa hakkını kullanıyorlar."

İsrail'in orantısız güç kullandığını vurgulayan Erbakan, "'Savaş yapıyoruz' diyor. Nerede savaş yapıyorsun? Karşında masum siviller var. Düzenli bir ordu yok. Teçhizatı yok, imkanları yok. Sen oturduğun yerden sivillerin, halkın, şehrin üzerine bomba yağdırıyorsun. Bir de çok büyük, güçlü, kahraman bir orduymuş edasıyla 'savaş ilan ettim, savaş yapıyorum' diyorsun. Savaş falan yaptığı yok. Seksen seneden beri yaptığın gibi masum sivillerin üzerine bomba yağdırıyorsun. Bunların durdurulabilmesi sadece kınamayla sadece konuşmayla, lanetlemeyle maalesef olmuyor. İslam aleminin, Müslüman ülkelerin mutlaka birlikte hareket etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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