''Erbakan Hoca hayatta olsaydı, Başkan Erdoğan'ın alnından öperdi''

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kanal 7'de katıldığı programda soruları cevapladı.

Karamollaoğlu'nun "Erbakan hoca yaşasaydı, CHP ile birlikte olurdu." açıklamalarına tepki gösteren Turan, "Kelimelerimi seçerek kullanmak istiyorum." diyerek, "Çünkü sayın Karamollaoğlu 81 yaşında. Yaş olarak bizden çok büyük. Allah uzun ömür versin. Çıkar dışarıya kimin kaza geçireceği belli olmaz. Ben ondan önce ölebilirim, başka bir şey. Ama normal şartlarda çok yaşı olan bir büyüğümüz. Hatırası iyi olsun isterim. Vefatından sonra herkesin çok güzel şeyler söylemesini beklerim. Ama 50 yıllık bir hareketi dön dolaş bir vekile indirince, bir vekilleri var şu anda, dön dolaş 6'lı masada CHP'nin figüranı haline getirince, dön dolaş Atatürk yaşasaydı Refah Partisi'ne oy verirdi bir liderin vizyonundan gelip de Erbakan Hoca hayatta olsaydı CHP'ye oy verir diye kadar düşüren bir anlayış çok üzüyor bizi. Yani isyanım buna ilişkin, yeni liderler var yeni partiler var hesap edemiyorlar. Erbakan Hoca'nın hayatı CHP'nin varlığına isyandır. Hocanın ömrü CHP ile geçmiştir. Sayın Karamollaoğlu, Erbakan'ın oğlunu bile partide tutamamış bir isimdir. Parti tabelası çalarak parti kurulursa olacak olan budur. Zaten Milli Görüşçülerin büyük çoğunluğu AK Parti'dedir. Bir kısmı Fatih Erbakan'ın yanındadır. Çok çok az kısmı orada kalmıştır." açıklamasında bulundu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DETAYI

Bülent Turan, "Bakınız İstanbul sözleşmesi çok tartışıldı biliyorsunuz. Birçok eleştiriyi Temel Karamollaoğlu yaptı. Rahmetli Asiltürk yaptı. Saadet Partisi programında kategorik olarak sözleşmeden çıkma iddiası var. 6'lı toplantıda ilk toplantıda ilk gün ilk hafta İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek imzası var. Ya siz yıllardan beri sayın Karamollaoğlu bu sözleşmeden çıkın diye bağıran insanlar CHP'nin hatırı için CHP'li olduğunuz için mi biz bu sözleşmeye evet diyeceğiz diyorsunuz. Koalisyon tam da bu değildir işte. Koalisyon olsa bizim şartımız bu dersiniz. Pazarlık yaparsınız. Ama CHP yazmış Temel bey imza atmış. Çok vahim bir yaklaşım." diye konuştu.

"ERBAKAN ERDOĞAN'IN ALNINDAN ÖPERDİ"

"Erbakan hoca dedikleri gibi hayatta olsaydı teravihin ilk gününü Ayasofya'da kılar, Sayın Erdoğan'ın da alnından öperdi." diyen Turan son olarak şunları söyledi:

"Erbakan hocanın ömrü Ayasofya açılsın demekle geçti, bunu Erdoğan açtı. Erbakan hocanın ömrü Taksim Camii açılsın diye geçti, Bunu Erdoğan açtı. Erbakan hocanın ömrü savunma sanayii diyerek geçti. Bunu Erdoğan yaptı. Erbakan hocanın ömrü IMF'siz Türkiye diyerek geçti. Bunu Erdoğan yaptı. Erbakan hocanın ömrü bölgemizde büyük güç olalım D8 diye geçti. Daha ötesini sayın Erdoğan yaptı. Erbakan hocanın ömrü bağımsız Türkiye diyerek geçti. Bağımsızlığın kralını, en iyisini en iddialısını bugün Erdoğan hayata geçiriyor. O yüzden Erbakan hocanın duracağı yer bellidir. Temel beyin duracağı yer bellidir. Ben isterim ki daha sakin daha makul bu işi değerlendirsinler. Tek başına Ayasofya'nın açılması bir ömür Erdoğan'ı sevmek sebebidir."