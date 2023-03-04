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Politika

Erbakan'dan ''Altılı Masa'' açıklaması: Türkiye'ye kaostan başka bir şey getirmeyecekleri apaçık ortada

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasını değerlendirdi. Erbakan, 'Masada bulunanlardan bir hayır gelmeyeceğini milletimiz gördü. Daha iş başına gelmeden birbirlerine girenlerin iş başına geldiklerinde Türkiye'ye kaostan başka bir şey getirmeyeceği apaçık ortadadır.' dedi.

IHA4 Mart 2023 Cumartesi 14:16 - Güncelleme:
Erbakan'dan ''Altılı Masa'' açıklaması: Türkiye'ye kaostan başka bir şey getirmeyecekleri apaçık ortada
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine geldi. 6'lı masadaki çatlağı değerlendiren Erbakan, "Altı benzemezin bir araya geldiğini defalarca ifade ettik" dedi.

Tekirdağ'daki ziyaretleri çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Altılı Masa'dan Meral Akşener'in ayrılmasını değerlendiren Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandır altılı masadan çatırtılar geldiğini, uzun ömürlü birliktelik olamayacağını, altı benzemezin bir araya geldiğini defalarca ifade ettik. Son olarak gelinen noktada masanın ortadan ikiye ayrılmasına dönüştü. Ve bu masanın altı da masada bulunan altı partide kalmıştır. Bu verdikleri görüntü iş başına gelmeden birbirine düşmeleri, tabiri caizse saç saça baş başa birbirlerine girmeleri milletimiz tarafından da görülmektedir. Masada bulunanlardan bir hayır gelmeyeceğini milletimiz gördü. Daha iş başına gelmeden birbirlerine girenlerin iş başına geldiklerinde Türkiye'ye kaostan başka bir şey getirmeyeceği apaçık ortadadır." dedi.

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