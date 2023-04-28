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Politika

Erbakan'dan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasına tepki: Karşı durmamız lazım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurmasını değerlendirdi. Erbakan açıklamasında, 'Karşı blokta daha önce söylediğimiz gibi sosyalist, komünist, ateist, sol ne kadar fraksiyon, grup varsa hepsi bir araya gelmiş durumdalar. Bunların destek olduğu yapıya da karşı durmamız lazım' dedi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 19:07 - Güncelleme:
Erbakan'dan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasına tepki: Karşı durmamız lazım
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İsmailağa Camii'nde cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklama yapan Erbakan, seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Erbakan, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Tabii bu karşı blokta daha önce söylediğimiz gibi sosyalist, komünist, ateist, sol ne kadar fraksiyon, grup varsa hepsi bir araya gelmiş durumdalar. Maalesef söylemleri, hedefleri, açıklamaları milletimizin menfaatine bir konu içermiyor ve milletimiz inşallah bunu en güzel şekilde değerlendiriyor. Özellikle inançlı insanlar, Anadolu insanı, kazanımlarının kaybedilmesine, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmesine bu seçimlerde müsaade etmeyecektir diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda Cumhur İttifakı olarak milletimizle omuz omuza, kol kola çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

KARAGÜMRÜK SEÇİM İRTİBAT BÜROSU AÇILDI

Erbakan, daha sonra milletvekili adayları ve partililerle Fatih'te "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Esnafı ve halkı selamlayan Erbakan, ardından Karagümrük Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı.

Burada konuşan Erbakan, Milli Görüş olarak büyük hayırlara vesile olmak için yola çıktıklarını ve bu yolda ilerlerken 14 Mayıs seçimleriyle karşılaştıklarını söyledi.

Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nda yer alıp, yedili masanın iktidar olmasına vesile olmamak adına son derece stratejik bir karar aldık. Türkiye'nin, milletimizin, devletimizin yedili masaya teslim edilmemesi için bu mücadelemizi yapıyoruz. Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı çıkan ve yedili masaya destek olan kesimler kimler, bunlara baktığımız zaman PKK'nın yöneticileri, FETÖ'nün yöneticileri aynı zamanda LGBT lobileri ve destekçileri. Bunların karşı çıktığı yapıya destek olmamız lazım. Bunların destek olduğu yapıya da karşı durmamız lazım. İnşallah yedili masaya hak ettiği cevabı 14 Mayıs'ta verecek, Cumhur İttifakı'nı da zaferle çıkartacağız."

Beyoğlu Kulaksız'daki Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına da katılan Erbakan, ittifak içerisinde yer aldıkları için herhangi bir ülke barajının söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Verilen hiçbir oy boşa gitmeyecek. İnşallah 21 yıl aradan sonra milletimizin teveccühü, desteği ve bu ittifak vesilesiyle Yeniden Refah Partimizi, Milli Görüş'ü Meclis'e güçlü bir şekilde taşıyacağız." diye konuştu.

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