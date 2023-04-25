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Politika

Erbakan'dan ittifak açıklaması: CHP zihniyetinin iktidar olmaması için böyle karar aldık

Partisinin Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlediği 'Kayseri Buluşması' programında konuşan Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı çatısı altına girme kararlarına ilişkin, 'Biz ülkemizi, milletimizi, devletimizi bu 7'li masanın karanlıklarına teslim etmemek için, 7'li masanın, CHP zihniyetinin iktidar olmasına vesile olmamak için böyle bir karar aldık.' ifadelerini kullandı.

AA25 Nisan 2023 Salı 23:18 - Güncelleme:
Erbakan'dan ittifak açıklaması: CHP zihniyetinin iktidar olmaması için böyle karar aldık
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Erbakan, partisinin Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Kayseri Buluşması" programında, Yeniden Refah Partisi'nin, Türk siyasetinin belirleyici gücü olacağını söyledi.

Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen, sadece eleştiren değil çözüm önerileri ortaya koyan bir siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun, siyasi rakiplerimi mağlup edeyim de ne olursa olsun anlayışıyla değil bu milletin derdine derman olayım da nasıl olursa olayım anlayışıyla yapılan bir siyaset. Yapıcı bir muhalefet. Siyasete nezaket getiren bir anlayış. İşte bütün bunların etkisiyle daha iktidar olmadan, daha henüz Meclis'e dahi girmeden milletimizin sorunlarına çözüm üreten, milletimizin mağduriyetlerinin çözülmesine vesile olan bir Yeniden Refah Partisi olarak meydana geldik."

Seçimin anahtar partisi haline geldiklerini belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Seçimlerin belirleyicisi haline geldik. Yeniden Refah Partimizin tercihi, seçim sonuçları üzerinde belirleyici etki yapacak hale geldi. Böyle bir noktada bizler Yeniden Refah Partisi olarak ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için, vatanımızın ve milletimizin selameti için son derece stratejik bir karar alarak seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altına girme kararını aldık. Neden böyle bir karar aldık? 7'li masa denilen karanlık bir blokla karşı karşıyayız. Biz ülkemizi, milletimizi, devletimizi bu 7'li masanın karanlıklarına teslim etmemek için, 7'li masanın, CHP zihniyetinin iktidar olmasına vesile olmamak için böyle bir karar aldık. Bu kararımızın ülkemize, milletimize ve Yeniden Refah Partimize hayırlı olmasını Cenabıallah'tan diliyorum."

Milletin 14 Mayıs'ta, ülkeyi belirsizliğe, kaosa mahkum etmeyecek bir sonucu çıkaracağını dile getiren Erbakan, inançlı Anadolu insanının kazanımlarının kaybedilmesine milletin sandıkta müsaade etmeyeceğini söyledi.

Erbakan, ülkenin 7-8 başlı bir kaosa, içinden çıkılmaz sisteme, sonu belli olmayan maceraya sürüklenmesine ve 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

Parti olarak kendi aday ve amblemleriyle 87 seçim bölgesinde de seçimlere gireceklerini anlatan Erbakan, Milli Görüş'ü 21 sene sonra Meclis'e taşıyacaklarını belirtti.

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