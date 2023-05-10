Erbakan'dan seçim yorumu: Milletimiz Cumhur İttifakı'ndan yana tercihini kullanacaktır

Erbakan, Fatih'teki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfını ziyaret etti. Ziyaretinde Vakıf Başkanı Bülent Yıldırım ile görüşen Erbakan, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfının, bugüne kadar çok hayırlı hizmetler gerçekleştirmiş önemli bir gönüllü kuruluş olduğunu ifade eden Erbakan, vakfın, babası merhum Necmettin Erbakan'ın iradesiyle, tavsiyesiyle kurulduğunu söyledi.

Vakfın, mazlumların ve ezilen insanların, dünya üzerinde imdadına yetiştiğini, faydası için çaba gösterdiğini anlatan Erbakan, şöyle konuştu:

"Bu uğurda şehitler vermiş bir kuruluşumuz. Bu nedenle bizlerin gönlündeki yeri, çok ayrı bir yerdir. Bu nedenle de burada İstanbul'da hem de seçim bölgemizde genel merkezlerinin de bulunması hasebiyle bu yoğunluğa rağmen, telaşa rağmen mutlaka gelip ziyaret etmemiz gerektiğini düşündük ve ziyaret ettik. Tabii değerli başkanımız Bülent Yıldırım Bey de ev sahipliğini gerçekleştirdiler. Sağ olsunlar. Bundan sonra da İHH'nın bu hayırlı hizmetlerinin devam etmesi ve muvaffak olması için dua ediyoruz. Bir kez daha ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Bir gazetecinin seçimlerle ilgili sorusu üzerine Erbakan, şöyle konuştu:

"Tabii seçimler, milletimizin de açıkça gördüğü gibi milli ve manevi değerlere sahip çıkanlarla maalesef bu değerlerle sorunları olanların bir mücadelesi halinde. Milli savunma sanayinin, yerli savunma sanayinin gelişmesini isteyen, Türkiye'nin tam bağımsızlığını isteyen Cumhur İttifakı'yla maalesef bu konuda şüpheleri olan, bununla ilgili sıkıntılar yaşayan bir cephenin mücadelesi halinde. Türkiye'de inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların korunmasını isteyen Cumhur İttifakı ile maalesef Türkiye'yi tekrardan 28 Şubat sürecinin karanlıklarına döndürebilecek olan bir 7'li masanın mücadelesi halinde.

Türkiye'de istikrarlı, güçlü bir yönetim olsun, böylece yeniden büyük Türkiye yolunda yürünsün isteyen Cumhur İttifakı ile Türkiye'yi 8 başlı bir yönetim sistemine, bir kaosa ve karmaşaya sürükleyecek olan 7'li masanın mücadelesi halinde. Bu sebeple tabii ki milletimiz, feraset sahibi bir millet olarak her geçen gün Cumhur İttifakı'na, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Yeniden Refah Parti'mize desteğini arttırıyor. İnşallah 3 gün sonra 14 Mayıs'ta da bunu sandıklar açıldığı zaman göreceğiz. Milletimiz inşallah yeniden büyük Türkiye yolunda, milli ve manevi hassasiyetlere sahip ve Türkiye'yi 28 Şubat'ın karanlıklarına, maceraya, kaosa sürüklemeyecek olan Cumhur İttifakı'ndan yana tercihini kullanacaktır. Bundan yana bir şüphemiz yok. Sahada da çalışmalarımız sırasında da bunu her geçen gün artan bir düzeyde görüyoruz, müşahede ediyoruz. İnşallah 14 Mayıs seçimleri ülkemiz, milletimiz, devletimiz için hayırlı olsun."

Büyük İstanbul Mitingi hakkında yöneltilen soruya da cevap veren Erbakan, "Cumhur İttifakı'nın bütün partilerinden katılımcılar, el ele, gönül gönüle geldiler ve 2 milyon insana yakın bir katılımla tarihi bir miting gerçekleştirildi. Biraz önce söylediğim temel prensiplere sahip çıkan, Türkiye'ye sahip çıkan milletimiz gerçekten de muazzam bir katılımla, muhteşem bir miting olmasına vesile oldu. 1991 yılında merhum Erbakan Hoca'mızın, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile gerçekleştirdiği ittifakın sloganı 'İnançlı kadrolar omuz omuza' sloganıydı. O mitingde de bu sloganın hayata yansımasını, fiiliyata dönüşmesini gördük, müşahede ettik. İnançlı kadrolar, inançlı insanlar omuz omuza, ülkemize, devletimize, milletimize sahip çıkmak için orada toplandılar. 14 Mayıs için de gerçekten Cumhur İttifakı açısından çok umut veren, çok başarılı bir miting oldu. İnşallah bu mitingdeki havanın, atmosferin sandığa yansımasını da pazar günü göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR GÜNDE ZİYARET ETMESİ GERÇEKTEN ÇOK ANLAMLI"



İHH Başkanı Bülent Yıldırım ise ziyaretinden dolayı Erbakan'a teşekkür etti.

Fatih Erbakan'ı uzun yıllardır tanıdığını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü hepimiz rahmetli Erbakan Hoca'mızın öğrencileriyiz. Yine kendisinin de söylediği gibi bu vakıf Erbakan Hoca'nın himayelerinde kuruldu ve bugüne kadar geldi. Böyle bir günde ziyaret etmesi gerçekten çok anlamlı. Çünkü İsrail, şu anda Filistin'e saldırdı ve bombalama yaptı. Birçok insanımız orada kadın ve çocuklar şehit oldu. Erbakan Hoca demek, Kudüs demek. Benim ilk katıldığım miting, Ayasofya mitingidir. İkinci katıldığım miting, yine Erbakan Hoca'mın Kudüs mitingidir. Ayasofya, Kudüs birbirinden ayrılmaz. Bu dönemde inşallah kendisini İHH'da görmüş olduk. Bizi ziyaret etti. Umarım bir gün birlikte yine Filistin'de de özgürce namaz kılacağımız günleri yaşarız. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun."