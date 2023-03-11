'Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız' diyen vatandaşa Karamollaoğlu'ndan hakaret

Geçtiğimiz günlerde Altılı masanın adayı olarak Saadet Partisi'nin binası önünde ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından, Saadet Partisi'nin tabanından itiraz sesleri yükselmeye başladı.

Saadet Partisi'nin önde gelen isimleri tarafından 2022 yılında kurulan Haymana Mutabakatı Heyeti, bir açıklama yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımadıklarını belirten bildiride, 'Saadet Partisi yönetiminin davamız, milli görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Partinin gençlik teşkilatı olan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu da Kılıçdaroğlu için 'Mücahid' yakıştırması yapılmasına 'asalak söylemler' diyerek tepki gösterdi.

"ERBAKAN'IN KEMİKLERİ SIZLIYOR"

Son olarak Kılıçdaroğlu depremden etkilenen Malatya'daki ziyaretlerinin ardından aracına bindiği sırada bir vatandaş tepki göstererek, "CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi, hepimiz biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Geçmişinizle hesaplaşın sonra gelin" diye bağırdı.

Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemikleri sızlıyor

SEÇMENE HAKARET: CAHİL BUNLAR

Saadet Partisi'nin tabanından gelen itirazlar devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu TV5'te gündeme dair soruları cevaplandırdı.

"Sizi Erbakan'ın kemiklerini sızlatmakla suçluyorlar ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Karamollaoğlu, "Bu arkadaşlar maalesef cahil." ifadelerini kullandı.