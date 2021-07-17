İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2021 Cumartesi / 7 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5176
  • EURO
    10,1401
  • ALTIN
    496.377
  • BIST100
    1363.28
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Erbil uyandı! Türkiye'nin uyardığı noktaya geldiler
Politika

Erbil uyandı! Türkiye'nin uyardığı noktaya geldiler

YPG terörü artınca Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, Türkiye'nin uyardığı noktaya geldi. Peşmerge Bakan Yardımcısı Lezgin, “DEAŞ'ı nasıl kullandılarsa PKK'yı da öyle kullanıyorlar” dedi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:50 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:08
ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın Metina Dağı'nda öldürdüğü Peşmergelerin anmasında konuşan Kuzey Irak Bölgesel Hükümeti Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, PKK'nın Kürtlere hizmet etmediğini söyledi.

Kuzey Irak'ta yayın yapan Basnews'e konuşan Lezgin, PKK'nın birçok kesim tarafından kullanıldığını belirterek Türkiye'deki Kürtlere de mesaj gönderdi: PKK'nin Kürt kurtuluş hareketiyle hiçbir ilişkisi yok. Sadece Kürdistan Bölgesi için değil, diğer parçalar için de baş ağrısı oldular. Binlerce Kürt kız ve erkeğini ölüme gönderdiler. Türkiye'deki kardeşlerimiz şu doğruyu bilmeliler; DEAŞ'ı nasıl kullandılar ve bölgede büyük bir savaşa neden oldularsa, PKK'yı da aynı şekilde kullanıyorlar. IKBY bölgesinin kazanımlarının geriletilmesi için de kullanıyorlar.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.