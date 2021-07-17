Erbil uyandı! Türkiye'nin uyardığı noktaya geldiler

17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:50 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:08

Terör örgütü PKK'nın Metina Dağı'nda öldürdüğü Peşmergelerin anmasında konuşan Kuzey Irak Bölgesel Hükümeti Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, PKK'nın Kürtlere hizmet etmediğini söyledi.

Kuzey Irak'ta yayın yapan Basnews'e konuşan Lezgin, PKK'nın birçok kesim tarafından kullanıldığını belirterek Türkiye'deki Kürtlere de mesaj gönderdi: PKK'nin Kürt kurtuluş hareketiyle hiçbir ilişkisi yok. Sadece Kürdistan Bölgesi için değil, diğer parçalar için de baş ağrısı oldular. Binlerce Kürt kız ve erkeğini ölüme gönderdiler. Türkiye'deki kardeşlerimiz şu doğruyu bilmeliler; DEAŞ'ı nasıl kullandılar ve bölgede büyük bir savaşa neden oldularsa, PKK'yı da aynı şekilde kullanıyorlar. IKBY bölgesinin kazanımlarının geriletilmesi için de kullanıyorlar.