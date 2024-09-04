Erdal Beşikçioğlu'ndan eski rol arkadaşına belediyede görev!

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun, belediyeye ait Etimkent A.Ş.'nin yönetim kuruluna 5 yeni atama yaptığı, aramaların aralarında eski rol arkadaşının da olduğu isimlerin 4'ünün Ankara'da dahi ikamet etmediği ortaya çıktı.

Ayrıca, Beşikçioğlu'nun imzası ile özel kalem müdürü olarak Başkan Yardımcısı Bahri Bellek'in eşi Nursemin Bellek'in atandığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Eş, dost, akrabalar için iş talebinde bulunmayın" uyarısına riayet edilmedi.

"MEĞER AMAÇ VATANDAŞA HİZMET YERİNE YANDAŞA HİZMETMİŞ'



Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Etimesgut Meclis Üyesi ve aynı zamanda AK Parti Etimesgut Grup Başkanvekili olan Avukat Uğur Çağlar, şunları dedi:

"Etimesgut Belediyesi'nde 'Ahi Kent' isimli bir şirket vardı. Bu şirketi daha iyi çalışsın, performansı artsın diye AŞ'ye çevireceklerini söylediler ve meclisten geçirdiler. Meğer amaç vatandaşa hizmet yerine yandaşa hizmetmiş. Onu nereden anlıyoruz. Bu AŞ'nin yönetim kuruluna atanlar, burada 5 tane yönetim kurulu üyesi var. Bu yönetim kurulu üyelerinin liyakatle seçilmediği çok net ortada. Bunu nasıl anlıyoruz. Bir kere bunların hiçbirinin Ankara'yla bağlantısı yok. Bir tanesi dışında. Bahri Bellek İstanbul Bakırköy'de ikamet ediyor görünüyor, bizim başkan yardımcımız olmasına rağmen. İbrahim Sönmez, Sayın Başkan'ın tatbikat sahnesinde yönetmeni, çalışma arkadaşı. Etimesgut Belediyesi şirketine yönetim kuruluna atanıyor. Üçüncüsü Seyfi Gedik, Tunceli'den CHP belediye başkan adayı olup seçilememiş bir isim. Dördüncüsü Bahadır Çağrı Kekevi, kim olduğunu bilmiyoruz. Tekirdağ Süleymanpaşa'da ikamet ediyor. CHP ilçe yöneticisi. Sadece bir isim var Ankara'dan, Songül Bal. CHP ilçe yöneticisi. Liyakat açısından şirket yönetimiyle ne alakası vardır bilmiyoruz. Böyle bir kadro oluşturulmuş. Bunlar Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. Bunlara yetki verildi. Biz de bunu sorduk. Dedik ya liyakat esasınız bu mu. Hani 'Vatandaşın parasını vatandaşa harcayacağız' dediniz. Peki vatandaşın parasını harcayacağınız bu işle ilgili bu arkadaşlara ne kadar ücret ödüyorsunuz. Bu soruyu basın yoluyla sorduk. Cevabını bekliyoruz."

"ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLARAK BAŞKAN YARDIMCISININ EŞİ ATANDI'



Vatandaşın, figüran yerine konulduğunu söyleyen Çağlar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başkanın özel kalem müdürü olarak Başkan Yardımcısı Bahri Bellek'in eşi Nursemin Bellek atanmış durumda. Liyakati ağızlarından düşürmeyen CHP'liler uygulamaya gelince maalesef ortada yoklar. Bir taraftan zaten daha önce gündeme gelen başkanın bir akrabasını koordinatör olarak atadığı haberleri var. Başkan burada bir rol çizdi, 'Bir senaryo yazacağız' dedi. Yazdığı senaryo da enteresan çıktı bizim açımızdan. 'Biz geleceğiz ve senaryoyu birlikte yazacağız' dedi. Biz bunu vatandaşla birlikte yazacak gibi algılıyorduk ama vatandaş sadece figüranmış. Burada birlikte yazdıkları vatandaş değil de kendi arkadaş topluluğuymuş."

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