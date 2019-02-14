Erdoğan elçi eşlerini Külliye’de ağırladı

Emine Erdoğan, küreselleşmenin yerel kültürleri yok ettiği bir dünyada, onları yaşatmaya çalıştıklarına dikkati çekti. “Hepimiz güçlerimizi insanlık için birleştirsek, emin olun dünya başka bir yer olur” değerlendirmesinde bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: “Ne yazık ki bilimde, teknolojide koşar adım yol alırken, 21’inci yüzyılda bir yandan da insanlığa dair kötü manzaralarla karşılaşıyoruz. Çocukları ana babasız, insanları vatansız bırakan çatışmalar yaşanıyor. Afrika’da sömürülen kadınlar, Yemen’de çile çeken anneler, Suriye’de göç yollarında yaşam savaşı veren çocuklar… Kadınların, çocukların ve elbette insanlığın dertleri için kendimizi sorumlu hissediyoruz.” Erdoğan, yemek sonrasında programa katılan sanatçılar vebüyükelçi eşleriyle “Süleymanname” adlı minyatür sergisini gezdi.