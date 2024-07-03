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Politika

Erdoğan ile Aliyev arasında gülümseten diyalog: Maşallah bayağı dirisin

Şanghay İşbirliği Örgütü için Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki sohbet izleyenleri gülümsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e 'Bayağı dirisin maşallah.' dedi. Aliyev ise 'Sizi görünce böyle oluyor.' cevabını verdi.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 20:55 - Güncelleme:
Erdoğan ile Aliyev arasında gülümseten diyalog: Maşallah bayağı dirisin
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Şanghay İşbirliği Örgütü'nün toplantısına katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Başkan Erdoğan, burada Rusya lideri Vladimir Putin'in ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile 3'lü zirve gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

"BAYAĞI DİRİSİN MAŞALLAH"

Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah." dedi..

Aliyev ise "Sizi görünce böyle oluyor." cevabını verdi. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

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