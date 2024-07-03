Şanghay İşbirliği Örgütü'nün toplantısına katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Başkan Erdoğan, burada Rusya lideri Vladimir Putin'in ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile 3'lü zirve gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

"BAYAĞI DİRİSİN MAŞALLAH"

Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah." dedi..

Aliyev ise "Sizi görünce böyle oluyor." cevabını verdi. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

HABERİN VİDEOSU