Erdoğan-Sisi görüşmesi panikletti! Resmen alarma geçtiler... Heyet gönderecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile el sıkıştığı görüntüler Yunanistan'da paniğe neden oldu.



Dünya Kupası açılış törenindeki görüntünün önemine vurgu yapan Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi yakınlaşmasının Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin gelişiminin başlangıcı olabileceği yorumunda bulundu.



İniş ve çıkışlara rağmen Kahire ile Ankara arasındaki yeniden yakınlaşma çabalarının hız kesmeden devam ettiğinden söz edildi.

Haberde, "Ankara'nın Kahire'deki etkisini daha da güçlendiren özellikle ciddi bir husus, Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl ihracında ana aracı konumunda olmasıdır. Mısır, Rusya ve Ukrayna'dan gelen tahıl ithalatına neredeyse yüzde 80'e varan oranda bağımlı bir ülke" ifadeleri kullanıldı.

"ATİNA HÜKÜMETİ ENDİŞELİ"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Savunma ve Dışişleri Daimi Komisyonu Başkanı Miltiadis Varvitsiotis'in Mısır'a gideceğinden bahseden Yunan basını, Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme sürecinin Atina hükümetini endişelendirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim" ifadelerini kullanmıştı.

