Geçtiğimiz gün Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi gazetecilere poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın fotoğrafı gündem oldu. İki liderin neşeli anları objektiflere yansırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarf ise merak konusu oldu.

Sosyal medyada çok konuşulan zarf ile ilgili ise Gazeteci Murat Çiçek, 24 TV'de merak edilenleri cevapladı. Çiçek, zarf ile ilgili, "Kaynaklara bunu sordum. Zarfın kendisi bize ait. Amerika tarafından bize verilen bir zarf değil. Cumhurbaşkanının bu tarz görüşmeler öncesi İletişim Başkanlığı tarafından veya bu görüşmelere dair devlet kurumlarının hazırlamış olduğu bilgi notlarını içeren bir zarf. Dolayısıyla Türkiye tarafından ya da ABD tarafından verilecek bir zarf değil." ifadelerini kullandı.