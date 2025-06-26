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Politika

Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay: Zarfın içeriğine 24 TV ulaştı

NATO liderler zirvesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesindeki mektup detayı gündem oldu. Söz konusu zarf ile ilgili 24 TV'ye açıklamalarda bulunan Gazeteci Murat Çiçek, 'Kaynaklara bunu sordum. Zarfın kendisi bize ait. Amerika ya da Türkiye tarafından verilen bir zarf değil. Cumhurbaşkanının bu tarz görüşmeler öncesi İletişim Başkanlığı veya bu görüşmelere dair devlet kurumlarının hazırlamış olduğu bilgi notlarını içeren bir zarf.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay: Zarfın içeriğine 24 TV ulaştı
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Geçtiğimiz gün Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi gazetecilere poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın fotoğrafı gündem oldu. İki liderin neşeli anları objektiflere yansırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarf ise merak konusu oldu.

"ZARF BİZE AİT"

Sosyal medyada çok konuşulan zarf ile ilgili ise Gazeteci Murat Çiçek, 24 TV'de merak edilenleri cevapladı. Çiçek, zarf ile ilgili, "Kaynaklara bunu sordum. Zarfın kendisi bize ait. Amerika tarafından bize verilen bir zarf değil. Cumhurbaşkanının bu tarz görüşmeler öncesi İletişim Başkanlığı tarafından veya bu görüşmelere dair devlet kurumlarının hazırlamış olduğu bilgi notlarını içeren bir zarf. Dolayısıyla Türkiye tarafından ya da ABD tarafından verilecek bir zarf değil." ifadelerini kullandı.

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