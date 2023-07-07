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Politika

Erdoğan-Zelenski görüşmesiyle ilgili Kremlin'den açıklama

Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Erdoğan ve Putin kısa süre içinde görüşebilir ama tarih belirlenmedi. Erdoğan-Zelenski görüşmesinin sonuçlarını yakından takip ediyoruz' denildi.

7 Temmuz 2023 Cuma 12:36 - Güncelleme:
Erdoğan-Zelenski görüşmesiyle ilgili Kremlin'den açıklama
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti nedeniyle bugün İstanbul'a gelecek. Yapılacak görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda sürenin uzatılması ve ikili ilişkiler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski'nin ardından Rusya lideri Vladimir Putin ile de görüşmesi bekleniyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde görüşebileceğini ancak henüz tarihin kesinleşmediğini söyledi. Peskov, "Erdoğan-Zelenski görüşmesinin sonuçlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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