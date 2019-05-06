Erdoğan’dan ‘Ramazan’ mesajı
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun” paylaşımında bulundu.
Erdoğan, Ramazan dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı’na kavuştursun.”
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