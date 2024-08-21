CHP eski Milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in son dönemde parti yönetimine yaptığı eleştiriler nedeniyle 'kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği' öne sürülmüştü. Erdem, iddiaya Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer'i hedef alarak cevap vermişti.

Özer'in eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na WhatsApp grubunda ettiği küfrün ekran görüntüsünü paylaşan Erdem, "Ben, Genel Başkanına küfreden bir Yüksek Disiplin Kurulu başkanına asla savunma yapmam! Bana soruşturma açmak haddi değildir, önce küfrün hesabını versin" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Eren Erdem, yaşananların ardından yaptığı paylaşımla, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başdanışmanı Murat Ongun'un şikayeti nedeniyle parti disiplinine sevk edildiğini belirten Erdem, "100 yıllık parti belediye başkanlarının oyuncağı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Erdem, "Koskoca 100 yıllık çınarı, iletişim hileleri ve algı operasyonları ile "belediye başkanlarının" oyuncağı yapar, onların maaşlı memurlarına "parti evlatlarını tasfiye ettirirseniz," yarın bu cürret en çok sizi hedef alır. Ve siyaset yapamazsınız..." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA SÜRECİ ANLATTI

Eren Erdem istifa kararı sonrası tv100 yayınına konuk oldu.

Erdem'in açıklamaları şöyle:

Sayın Özgür Özel'in 'Artık seçim başlamıştır herkes eleştirilerini saklı tutsun' dediği tarihe kadar düşüncelerimi açıkladım. Özgür Özel'in bu açıklaması üzerine eleştirilerimi saklı tuttum. Bu eleştirilerimi yaptığımda benim açıklamamda da ifade ettiğim gibi bir belediye bürokratı tarafından desteklendiğini düşündüğüm birtakım hesaplar şahsımı hedef almaya başladılar ben de buna tepki gösterdim.

"PARTİ DİSİPLİNİNE SEVKİM SİYASİ BİR KARARDIR"

Parti disiplini dediğimiz süreç partiye karşı işlenen suçlarla alakalıdır. Benim bu paylaşımımı siz okudunuz, velev ki Murat Ongun'u ağır eleştirmiş olsam dahi bu partiye karşı işlenmiş bir suç değildir. Dolayısıyla benim parti disiplinine sevkim teknik olarak doğru değildir.

"KULİS YAPILDIĞINI ÖĞRENDİM"



Benim televizyonlara çıkıp düşüncelerimi ifade etmemem için kulis yapıldığını öğrendim. Bunları bana gazetecilik mesleği icra eden arkadaşlarım anlatıyor. Ben bu parti için hapis yatmış bir kişi olarak hiç hak etmediğim şekilde, partime zarar verecek hiçbir eylem yapmadığım halde disipline sevk edilmem sebebiyle istifa kararı aldım.

"İMAMOĞLU DA PARTİ ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDE ÇOK TESİRLİDİR"

Ben bugün siyaseten belediye başkanlarının parti örgütleri üzerinde çok tesirli olduğu kanaatindeyim. İBB Başkanı da bu noktadadır.