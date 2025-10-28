İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9587
  • EURO
    48,917
  • ALTIN
    5273.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Erivan'da Avrupa zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev de davet edildi
Politika

Erivan'da Avrupa zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev de davet edildi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 2026'da Erivan'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne davet edildiğini açıkladı.

IHA28 Ekim 2025 Salı 10:04 - Güncelleme:
Erivan'da Avrupa zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev de davet edildi
ABONE OL

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin dış politika önceliklerini, komşu ülkelerle devam eden müzakereleri, bölgesel engellerin kaldırılması ve normalleşme yolunda kaydedilen ilerlemeye değindi.

Bakan Mirzoyan, Ermenistan'ın Mayıs 2026'da başkent Erivan'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i davet ettiğini duyurdu. Mirzoyan, davetin sözlü olarak iletildiğini, resmi belgelerin daha sonra gönderileceğini söyledi. Mirzoyan, "Davetiyeleri ilettik. Belgeler henüz gönderilmedi, ancak sözlü olarak en üst düzeyde katılımlarını istedik" dedi. İki liderin zirveye katılma ihtimali sorulan Mirzoyan, şu anda bir şey söylemenin erken olduğunu belirterek bu konunun oldukça yeni olduğunu dile getirdi. Mirzoyan, "Henüz ayrıntılar üzerinde konuşma fırsatımız da olmadı" dedi.

"BİR GÜN ALİYEV ERİVAN'A, PAŞİNYAN İSE BAKÜ'YE ZİYARET YAPACAK"

Bakan Mirzoyan ayrıca, Ermenistan'ın barış ve uzlaşma yolunda ilerlediğini vurgulayarak Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin muhtemel karşılıklı ziyaretlerine değindi. Mirzoyan, "Aliyev'i Erivan'da ya da Başbakan Paşinyan'ı Bakü'de hemen bugün görmeye hazırız demiyorum, ama bir gün bu gerçekleşecek. Biz bu yoldan gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE DİYALOG DEVAM EDİYOR"

Mirzoyan, Ermenistan'ın Türkiye ile "çok yoğun bir diyalog" sürdürdüğünü belirterek, "2026 planlarımız ve yürüttüğümüz çalışmalar, Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirmek veya yerleşik barışı tesis etmekle sınırlı değil, bunun ötesine geçiyor" dedi. Azerbaycan ile barışa değinen Mirzoyan, 8 Ağustos'ta Washington'da imzalanan deklarasyon ve normalleşme anlaşmasını "dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Mirzoyan, "Bunun büyük bir engelin kaldırılmasıyla ilgili olduğunu belirtmek son derece önemli. Ermenistan 30 yılı aşkın süredir abluka altında ve şimdi iki ülke, engelin kaldırılması veya gerekirse aralarında yeni bir altyapı inşa edilmesi konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.