Ermeni çarpıtmasından sonra sıra Pontus yalanında: Yunanistan'dan soykırım oyunu
Yunanistan medyası yine asılsız iddialara sarıldı. Yunanlılar, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı 19 Mayıs 1919 yılını ‘Pontusluların ve Hristiyanların soykırımı’ olarak ilan edilmesi için kara propagandaya başladı.
- STAR ANKARA
Türkiye üzerinde siyasi baskı oluşturmak için kullanılan sözde Ermeni soykırım iddialarına, şimdi de “Pontuslular ve Hristiyanların soykırım” iddiası eklendi. Yunanistan basını Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorunları da bahane ederek baskı için kara propagandaya başladı.
KAOS ÇAĞRISI YAPTI
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a Kenya’da hamilik yapan Yunan istihbaratçısı Savvas Kalenderidis, Dimokratia Gazetesi’ndeki yazısında uluslararası toplumun bilgilendirilmesi ve parlamentolarda baskı grupları oluşturulmasını istedi. Ajan Kalenderidis “Üstelik daha iyi sonuç elde etmek için Ermenilerle, Süryanilerle, Yahudilerle, Halepçe Kürtleriyle ve soykırıma maruz kalan diğer halklarla birlikte hareket etmeliyiz” dedi. Kalenderidis, ABD’ye danışmanlık da yapan Columbia Üniversitesi Profesörü David Phillips’in de aynı öneride bulunduğunu hatırlatarak “Şimdi ABD’nin Türkiye’ye baskı yapmak ve cezalandırmak istediği sırada, birkaç yıl önce imkânsız görüneni başarmamız için bir fırsattır” diye yazdı.
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