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Politika

Ermenistan'ın Filistin kararıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın da Filistin devletini tanıma kararı almasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

AA21 Haziran 2024 Cuma 15:54 - Güncelleme:
Ermenistan'ın Filistin kararıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan'ın da Filistin devletini tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistin'in tanınmasının, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereği olduğuna işaret edilen açıklamada, bu durumun Türkiye tarafından daha önce de vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceği kaydedildi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in paylaştığı Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Filistin devletinin Ermenistan tarafından resmi olarak tanındığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Ermenistan, uluslararası hukuka, halkların eşitliği, egemenliği ve barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ediyor ve Filistin devletini tanıyor." ifadesi kullanılmıştı.

Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

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