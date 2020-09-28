28 Eylül 2020 Pazartesi 08:36 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 08:36

Ermenistan'ın tezlerini seslendiren CHP’li Çeviköz’ün sözleri tepki çekti.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün Habertürk TV’deki sözleri tartışılıyor.

Canlı yayında “Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor.” şeklinde konuşan Çeviköz’e sosyal medyada tepki yağdı.

Ünal Çeviköz’ün daha önce Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği görevinde bulunmuş bir isim olmasına rağmen Ermenistan tarafının iddialarını seslendirmesi dile getirildi.

AK PARTİLİ BÜLENT TURAN'DAN CHP'Lİ ÇEVİKÖZ'E TEPKİ: CHP ERMENİSTAN PARTİSİ Mİ OLDU?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li Çeviköz'e tepki göstererek "CHP, Ermenistan partisi oldu da bizim mi haberimiz yok? CHP'li yöneticilere soruyoruz; bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Azerbaycan'ın yanında olmayacaksa ne zaman olacak?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP’li Ünal Çeviköz'ün Karavağ açıklamasına sert tepki gösterdi.

Aksam.com.tr’ye konuşan Turan, “ CHP’nin daha önce Libya, Suriye, MİT Tırları, Doğu Akdeniz konularında olduğu gibi son olarak Azerbaycan konusundaki bu tavrı içler acısı. Milli meselelerde gayri milli hareket etmeleri adeta sıradan bir hale geldi. Yazık ki Türkiye partisi olmaktan gittikçe uzaklaşıyor gibiler. Sivillere saldıranlara, işgalci, tahrikkar davrananlara, savaş suçu işleyenlere sözcülük yapma görevi bugün de CHP’ye nasip oldu.

CHP ERMENİSTAN PARTİSİ Mİ OLDU?

Ne demek bu? Nasıl bir açıklama bu?! CHP, Ermenistan partisi oldu da bizim mi haberimiz yok? CHP’li yöneticilere soruyoruz; bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Azerbaycan’ın yanında olmayacaksa ne zaman olacak? Henüz Boraltan Faciası’nın acısı ve utancı unutulmamışken, bugün de ayrı bir skandala imza atıyorlar. Bu açıklama da CHP’nin tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. Düşünün ki, bu açıklamanın sahibi olan CHP iktidarda! Allah bu milleti bu zihniyetin iktidarından korusun. CHP ne derse desin; bu millet, bu devlet Can Azerbaycan’ın yanındadır.” dedi