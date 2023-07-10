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Politika

Ersan Şen CHP'yi topa tuttu: Dünyanın en başarısız muhalefeti Türkiye'de

CHP yandaşı olarak bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12'nci defa seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert ifadelerle eleştirdi. 'İddia ediyorum dünyanın en başarısız muhalefeti Türkiye'de' diyen Şen, 'TBMM'de 400 vekil kaybettiler ya! Sağ muhafazakar kesim halkın oyuna ihtiyaç duymadan anayasa değiştirebilir.' diye konuştu.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 22:23 - Güncelleme:
Ersan Şen CHP'yi topa tuttu: Dünyanın en başarısız muhalefeti Türkiye'de
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Ceza Hukukçusu Ersan Şen, fondaş Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında muhalefete ağır eleştirilerde getirdi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12'nci kez mağlup olan Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

"DÜNYANIN EN BAŞARISIZ MUHALEFETİ TÜRKİYE'DE"

"İddia ediyorum dünyanın en başarısız muhalefeti Türkiye'de" diyen Şen, "Yazıklar olsun! TBMM'de 400 vekil kaybettiler ya! Sağ muhafazakar kesim halkın oyuna ihtiyaç duymadan anayasa değiştirebilir. Haydi birisi yapamazlar desin karşıma çıksın da boyunun ölçüsünü alayım. Muhalefet engellesin de göreyim bakayım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu defa Ankara'dan İstanbul'a değil de İstanbul'dan Ankara'ya yürüyebileceğini söyleyen Şen, "Atı alan Üsküdar'ı geçmiş" dedi.

"KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ SEÇİM KAZANDI SANIYOR"

Sözlerinin devamında muhalefetin seçim yenilgisini kabul etmemesini de tiye alan Şen, "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üstün başarı elde etmiş. Dedim ki görevi yarı yarıya paylaşacaklar eş başkanlık gibi. Sonradan bir öğrendim ki, muhalefet seçim kaybetmiş. Kılıçdaroğlu kendisini seçim kazandı zannediyor, o kadar dünyanın dışında." ifadelerini kullandı.

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