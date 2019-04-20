'Eş başkan' Kaftancıoğlu... Komisyon üyelerini belirleyecek

HDP ile gizli ittifak yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde tartışmalı bir şekilde mazbata alan CHP’li Ekrem İmamoğlu, partisinin meclis üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya 14 belediye başkanı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il yöneticileri ve meclis üyeleri katıldı. Toplantı öncesi CHP adına belediyedeki 21 komisyonda görev yapacak meclis üyelerinin belirlenmesi konusu gündeme geldi. CHP tüzüğüne göre encümen ve komisyon üyelerinin kapalı oylama açık tasnif şekilde belirlenmesi gerekiyordu. Ancak Kaftancıoğlu, 21 komisyonda görev yapacak meclis üyelerini kendisinin belirleyeceğini söyledi, yetkiyi aldı.

KURALLARINI SIRALADI

Kaftancıoğlu bundan sonra CHP’li 14 belediye başkanına grup toplantılara katılma zorunluluğu getirdi. Toplantı biter bitmez özellikle adaylığına büyük tepki gösterilen Bakırköy Başkanı Bülent Kerimoğlu ile Kaftancıoğlu arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışma diğer belediye başkanlarının araya girmesiyle tatlıya bağlandı.

Durumu Akşam’a değerlendiren bir partili “İlk kez seçim yapmadan komisyon üyesi belirleyeceğiz. CHP listelerinden meclise giren İYİ Parti ve HDP’lilerin önemli komisyonlarda görev alması için bu kararın alınmış olduğunu düşünüyorum” dedi.

31 MART-1 NİSAN ARASI BANKA KAYITLARINI DA İSTEDİ

İmamoğlu, 18 Nisan’da belediye şirketlerine bir yazı göndererek birçok bilgi ve belge talep etti. 31 Mart ile 18 Nisan arasını kapsayacak şekilde banka mevcudu tespit tutanaklarını isteyen İmamoğlu, tapuda kayıtlı taşınmazları, belediyeye kayıtlı araçların listelerini, araçların kimler tarafından kullanıldığını, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile tablet ve cep telefonlarının ve bunların tahsis edildiği kişileri, memur, sözleşmeli memurların listelerini ve mali tabloların onaylı nüshalarını istedi.